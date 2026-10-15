EQS-News: q.beyond gewinnt im dritten Quartal 2026 fast so viele Aufträge wie im gesamten ersten Halbjahr 2026

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

q.beyond gewinnt im dritten Quartal 2026 fast so viele Aufträge wie im gesamten ersten Halbjahr 2026



15.10.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





q.beyond gewinnt im dritten Quartal 2026 fast so viele Aufträge wie im gesamten ersten Halbjahr 2026

Auftragsvolumen steigt in den ersten neun Monaten 2026 um 22 % auf 101,6 Mio. €

Hohe Zuwächse im Healthcare-Geschäft dank neuer Tochter GITG

Köln, 15. Oktober 2026. Mit 49,7 Mio. € lag der Auftragseingang der q.beyond AG im dritten Quartal 2026 fast genauso hoch wie im ersten Halbjahr 2026 (H1 2026: 51,9 Mio. €). Nach neun Monaten summierte sich das Auftragsvolumen von neuen und bestehenden Kunden auf 101,6 Mio. € und lag damit um 22 % über dem Vorjahresniveau.

Steigender Auftragseingang schafft gute Basis für steigende Umsätze

„Unser Geschäft nimmt Fahrt auf“, sagt q.beyond-CEO Thies Rixen. „Dank des fokussierten Ansatzes, souveräner IT-Services und umfassender KI-Kompetenz überzeugen wir eine steigende Zahl von Kunden.“ Die jüngsten Erfolge hingen auch mit der Neuaufstellung des Vertriebs zusammen; hinzu komme die konjunkturelle Belebung. Rixen erwartet auch für die kommenden Quartale Erfolge im Neugeschäft: „Wir schaffen derzeit eine gute Basis für steigende Umsätze im kommenden Jahr.“

Wichtige Beiträge zum steigenden Auftragseingang hat erstmals die neue Tochtergesellschaft GITG geleistet; im Sommer übernahm q.beyond 51 % an dem SAP-Healthcare-Spezialisten. Der digitale Pionier im Gesundheitssektor verfügt über eine schlüsselfertige Nachfolgelösung auf S/4HANA-Basis als Ersatz der von SAP für 2030 abgekündigten Branchenlösung IS-H. Gemeinsam mit q.beyond sind die GITG-Expertinnen und -Experten in der Lage, einen reibungslosen Übergang des Kernsystems für Patientenmanagement und -abrechnung zu gewährleisten und zugleich die kompletten IT-Bedürfnisse von Krankenhäusern rund um Security, Cloud, Managed Services und KI abzudecken.

Alleinstellung im wachsenden IT-Healthcare-Markt

Mit GITG verfüge q.beyond über eine Alleinstellung am Markt, beobachtet CEO Rixen: „Nach der Übernahme zählen wir zu den führenden IT-Anbietern im Gesundheitssektor.“ Es sei das Ziel, in den kommenden Monaten weitere Kliniken und Klinikverbünde für eine Zusammenarbeit zu gewinnen und deren Digitalisierung zu beschleunigen. Das rund 40-köpfige GITG-Team könne dazu auf sämtliche Ressourcen von q.beyond in Deutschland sowie an den Nearshoring-Standorten in Lettland, Rumänien und Spanien zugreifen. Rixen erklärt: „Wir verbinden ausgewiesene Branchenexpertise mit umfassender IT- und KI-Kompetenz zu wettbewerbsfähigen Kosten und erstklassigem 24/7-Service. Dies verschafft uns einen entscheidenden Vorsprung in einem wachsenden Markt.“





Über das Unternehmen:

q.beyond ist der führende IT-Partner für den Mittelstand. Wir lösen die technologischen Herausforderungen unserer europäischen Kunden, machen damit ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig und steigern so ihre Wertschöpfung. Das tun wir anhand von souveränen IT‑Lösungen und unseren eigenen, zertifizierten KI-Rechenzentren. Ein starkes Team aus über 1.000 Expertinnen und Experten verbindet Branchen-Know-how mit technischer Exzellenz. Unsere Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Public und Private Cloud, dem Betrieb geschäftskritischer Anwendungen auf Basis von Microsoft- und SAP-Technologien, Künstlicher Intelligenz sowie IT-Security. q.beyond ist börsennotiert und mit einer flächendeckenden Präsenz in Deutschland sowie Standorten in Lettland, Spanien, Rumänien, Indien und den USA vertreten.



Kontakt: q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

15.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: q.beyond AG Richard-Byrd-Straße 4 50829 Köln Deutschland Telefon: +49-221-669-8724 Fax: +49-221-669-8009 E-Mail: invest@qbeyond.de Internet: www.qbeyond.de ISIN: DE000A41YDG0 WKN: A41YDG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900DGVITE7A2L5G12 EQS News ID: 2416080

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2416080 15.10.2026 CET/CEST