EQS-News: Solidion Technology bekräftigt sein Engagement, den wachsenden Bedarf an Energiespeicherlösungen für KI-Rechenzentren zu decken

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Solidion Technology bekräftigt sein Engagement, den wachsenden Bedarf an Energiespeicherlösungen für KI-Rechenzentren zu decken



15.10.2026 / 08:45 CET/CEST

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Die patentierte Anodentechnologie von Solidion und das PEAK-UPS-Design sind speziell auf die Anforderungen hinsichtlich Platzbedarf, Lebensdauer und Kosten einer Infrastruktur im KI-Maßstab ausgerichtet.

DALLAS, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Solidion Technology, Inc. (NASDAQ: STI) („Solidion Technology" oder „das Unternehmen"), ein Anbieter fortschrittlicher Batterietechnologielösungen, bekräftigte heute sein Engagement für die Entwicklung von Energiespeicherlösungen für den Bereich der künstlichen Intelligenz und der Rechenzentrumsinfrastruktur, wobei der Schwerpunkt auf seinem unterbrechungsfreien Stromversorgungssystem (USV) der PEAK-Serie liegt.

Solidion Logo

Da KI-Workloads die Leistungsdichte von Rechenzentren erhöhen, sehen sich die Betreiber einem wachsenden Druck auf die Systeme ausgesetzt, die den Betrieb der Anlagen bei Netzausfällen aufrechterhalten. Batterien für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) beanspruchen Stellfläche, die ansonsten für KI-Server und zusätzliche Rechenausrüstung genutzt werden könnte, und sie müssen regelmäßig ausgetauscht werden.

Der Ansatz von Solidion basiert auf der PEAK-Serie, einem USV-Batteriesystem für KI-Rechenzentren, das auf der firmeneigenen 5500-Silizium-Kohlenstoff-Anoden-Zelle basiert. Diese wurde speziell für die Umgebungen von KI-Rechenzentren entwickelt und ist bestens geeignet, um diesen sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden.

Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf drei Prioritäten:

Energiedichte und Flächeneffizienz: Basierend auf unternehmensinternen Tests wurde PEAK so konzipiert, dass es die Stellfläche von USV-Anlagen um bis zu 30 % reduziert und somit Platz für Server schafft.

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: Die 5500-Zelle ist so konzipiert, dass sie bis zu dreimal länger hält als herkömmliche Backup-Systeme, wodurch Austauschzyklen und Wartungsaufwand reduziert werden. Solidion konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von Technologien, die für anspruchsvolle Betriebsumgebungen in Rechenzentren ausgelegt sind.

Innovationen auf Materialebene: Das Portfolio von Solidion mit mehr als 385 Patenten, das Siliziumanoden, Graphen und Batteriechemien der nächsten Generation umfasst, bildet zusammen mit der Pilotproduktionsanlage des Unternehmens in Dayton, Ohio, eine in den USA verankerte Grundlage für die Entwicklung von Energiespeichersystemen für Rechenzentren.

„Die KI-Infrastruktur stellt einen vielversprechenden Markt für fortschrittliche Energiespeicher dar", sagte Jaymes Winters, Chairman und CEO von Solidion. „Unser Schwerpunkt liegt darauf, unsere Technologie in praktische kommerzielle Lösungen umzusetzen, die den tatsächlichen Kundenbedarf decken. Wir setzen nicht darauf, welche Chips sich durchsetzen werden; vielmehr konzentrieren wir uns darauf, etwas bereitzustellen, das jedes Rechenzentrum benötigt."

Solidion beabsichtigt, weiterhin Möglichkeiten zu verfolgen, seine Batterietechnologien direkt bei Endnutzern einzusetzen.

Informationen zu Solidion Technology, Inc.

Solidion (NASDAQ: STI) hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas, und verfügt über Pilotproduktionsanlagen in Dayton, Ohio. Das Kerngeschäft von STI umfasst die Herstellung von Batteriematerialien und -komponenten sowie die Entwicklung und Produktion von Batterien der nächsten Generation für Energiespeichersysteme, darunter USV-Anlagen für Rechenzentren im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) sowie Elektrofahrzeuge für den Land-, Luft- und Seeverkehr. Solidion verfügt über ein Portfolio von mehr als 385 Patenten, die Innovationen wie hochkapazitive, silangasfreie und auf Graphen basierende Siliziumanoden, Graphit auf Biomassebasis sowie fortschrittliche Lithium-Schwefel- und Lithium-Metall-Technologien abdecken.

Weitere Informationen finden Sie unterwww.solidiontech.com oder wenden Sie sich bitte an die Abteilung Investor Relations.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solidion Technology Inc. (NASDAQ: STI) (das „Unternehmen", „Solidion", „wir", „unser" oder „uns") möchte die Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 nutzen und fügt diesen Warnhinweis im Zusammenhang mit dieser Safe-Harbor-Gesetzgebung hinzu. Die Wörter „Prognosen", „glauben", „können", „schätzen", „fortsetzen", „antizipieren", „beabsichtigen", „sollten", „planen", „könnten", „Ziel", „Potenzial", „wahrscheinlich", „erwarten" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf uns beziehen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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