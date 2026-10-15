Eurozone: Industrieproduktion fällt überraschend weiter zurück

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im August überraschend weiter gesunken. Im Vergleich zum Vormonat ging die Fertigung um 0,5 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Zudem ist der Rückgang im Juli nach revidierten Daten mit 0,3 Prozent stärker als bisher bekannt ausgefallen.

Im Jahresvergleich war die Produktion ebenfalls enttäuschend schwach. Hier meldete Eurostat einen Rückgang um 1,1 Prozent. Volkswirte waren von einem leichten Dämpfer von 0,1 Prozent ausgegangen./jkr/mis