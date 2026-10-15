Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.10.2026

onvista · Uhr
Thema: WasserstoffInfrastrukturErneuerbare EnergienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
2G EnergyBericht 2. Quartal 2026
AlcoaBericht 3. Quartal 2026
Bank of New York MellonBericht 3. Quartal 2026
CHARLES SCHWABBericht 3. Quartal 2026
EQT ABBericht 3. Quartal 2026
Ericsson BBericht 3. Quartal 2026
Interactive BrokersBericht 3. Quartal 2026
JB HuntBericht 3. Quartal 2026
MarshBericht 3. Quartal 2026
NelBericht 3. Quartal 2026
NORDEA BANKBericht 3. Quartal 2026
PrologisBericht 3. Quartal 2026
SHIFTBericht Geschäftsjahr 2026
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)Bericht 3. Quartal 2026
U.S. BANCORPBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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