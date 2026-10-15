Fresenius verlängert Vertrag von Finanzchefin um fünf Jahre

dpa-AFX · Uhr
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BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Gesundheitskonzern Fresenius hat den Vertrag seiner Finanzchefin verlängert. Sara Hennicken werde bis 2032 die Verantwortung tragen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Die Managerin verantwortet seit September 2022 das Finanzressort./he/jha/

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