IAB-Studie: Firmen werben kaum Personal direkt aus Nicht-EU-Staaten an

Berlin, 15. ⁠Okt (Reuters) - Trotz vieler Reformen zur Fachkräfteeinwanderung wirbt nur ein kleiner Teil der deutschen Betriebe Personal direkt aus Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU) an. Gleichzeitig wäre mehr als die Hälfte der Firmen (57 Prozent) bereit, auch Arbeitskräfte ohne einen hier anerkannten Berufsabschluss zu beschäftigen, ‌vor allem bei entsprechender Berufserfahrung. Dies geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor.

Der Untersuchung zufolge gaben im dritten ⁠Quartal 2025 rund ⁠vier Prozent aller deutschen Betriebe an, in den vergangenen zwölf Monaten Personal angeworben zu haben, das zum Zeitpunkt der Rekrutierung noch im Ausland lebte. Einstellungen von bereits in Deutschland oder anderen EU-Staaten lebenden Drittstaatsangehörigen wurden nicht erfasst.

Die Anwerbung aus dem Ausland konzentriert sich auf größere Betriebe: Während nur zwei Prozent der Betriebe ‌mit weniger als 20 Beschäftigten Personal aus Drittstaaten ‌anwarben, waren es bei Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten 16 Prozent.

Als häufigste Hindernisse nannten Betriebe mit Personalbedarf, die nicht in Drittstaaten rekrutierten, Sprachbarrieren (46 Prozent), ein ausreichendes inländisches Arbeitskräfteangebot (35 ⁠Prozent) und Unsicherheiten bei der Einschätzung der Qualifikation von Bewerbern (29 Prozent). Betriebe, die Erfahrungen ‌mit der Anwerbung aus Nicht-EU-Staaten gesammelt hatten, ⁠berichteten dagegen vor allem über bürokratische Hürden (64 Prozent), Sprachbarrieren (36 Prozent) und Probleme bei der Anerkennung von Abschlüssen (23 Prozent).

Die IAB-Forscher Annette Jacoby und Felix Stips folgern daraus, dass neben einfacheren Behördenverfahren auch begleitende Maßnahmen wie Sprachförderung ‌und betriebsnahe Qualifikationsberatung nötig seien, damit die ⁠gesetzlichen Neuregelungen wirksam werden könnten.

In den ⁠vergangenen Jahren hatte es mehrfach Reformen gegeben, um die Einwanderung von Arbeitskräften aus Nicht-EU-Staaten zu erleichtern und bürokratische Hürden abzubauen. Zu den zentralen Neuerungen gehört die sogenannte Erfahrungssäule. Sie ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen eine Beschäftigung auf Basis von Berufserfahrung, auch ohne formale Anerkennung des Berufsabschlusses in Deutschland. Zudem können Fachkräfte im Rahmen einer neuen Anerkennungspartnerschaft bereits vor Abschluss des Anerkennungsverfahrens einreisen und arbeiten. Weitere Neuerungen sind erleichterte Bedingungen für die Blaue Karte EU sowie die Einführung ⁠der Chancenkarte, die eine Einreise zur Arbeitsplatzsuche ermöglicht.

(Bericht von Holger Hansen Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)