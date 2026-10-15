IRW-News: ACCESS Newswire: Die TAG Software Group von Valsoft übernimmt Positive Solutions, einen britischen Anbieter von Software für das Gesundheitswesen und den Apothekenbereich

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Die TAG Software Group von Valsoft übernimmt Positive Solutions, einen britischen Anbieter von Software für das Gesundheitswesen und den Apothekenbereich

MONTRÉAL, QC / ACCESS Newswire / 15. Oktober 2026 / Die Valsoft Corporation Inc. (Valsoft), ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb und die langfristige Entwicklung von Softwareunternehmen in vertikalen Märkten spezialisiert hat, gab heute die Übernahme von Positive Solutions Limited (Positive Solutions) bekannt, einem in Großbritannien ansässigen Anbieter von Apothekenmanagement- und Kassensoftware für öffentliche Apotheken. Die Übernahme erfolgte über die TAG Software Group, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Valsoft.

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Das Unternehmen Positive Solutions wurde 1993 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Adlington, UK, und bietet integrierte Software an, mit der öffentliche Apotheken Arzneimittel abgeben und ihre Einzelhandelsaktivitäten verwalten können. Die Kernprodukte des Unternehmens, Analyst PMR (Patient Medication Record) und Analyst EPoS (Electronic Point of Sale), unterstützen Apotheken aller Größenordnungen - von Einzelstandorten bis hin zu großen Unternehmensgruppen. Das Unternehmen betreut mehr als 2.500 Standorte in England, Schottland und Wales.

Mit dieser Übernahme stärkt die TAG Software Group die Präsenz von Valsoft im Bereich der britischen Gesundheitssoftware und erweitert ihr Portfolio um eine Plattform für Apotheken und die Gesundheitsversorgung, die sie langfristig unterstützen und in die sie investieren wird.

Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Positive Solutions. Das Unternehmen hat sich einen hervorragenden Ruf als Anbieter geschäftskritischer Software für das Gesundheitswesen und die Pharmaindustrie erarbeitet, und wir freuen uns darauf, das Team in seiner nächsten Wachstums- und Innovationsphase zu unterstützen, sagte Costa Tagalakis, geschäftsführender Gesellschafter der TAG Software Group.

Diese Transaktion stellt eine bedeutende und spannende Chance für Positive Solutions dar. In den vergangenen 30 Jahren hat sich das Unternehmen zu einem Anbieter entwickelt, dem Tausende von Fachkräften im Gesundheitswesen vertrauen, und mit der Unterstützung von Valsoft wird es sein Wachstum beschleunigen und gleichzeitig weiterhin hohe Standards in Bezug auf Service und Innovation bieten, sagte William Sanders, Direktor für internationale Entwicklung bei Mawdsleys, der ehemaligen Muttergesellschaft von Positive Solutions.

Positive Solutions wird weiterhin eigenständig agieren; das Führungsteam und die Beschäftigten bleiben im Unternehmen, und für Kunden und Lieferanten ergeben sich keine Änderungen im Tagesgeschäft. Als Teil des Valsoft-Ökosystems wird das Unternehmen der TAG Software Group beitreten, einer der dezentralen operativen Einheiten von Valsoft, und dabei von gemeinsamem Fachwissen, operativer Unterstützung und langfristigen Investitionen profitieren, während es gleichzeitig seine unternehmerische Kultur und seine starke Kundenorientierung bewahrt.

Valsoft wurde intern von David Felicissimo (General Counsel), Oliver Gray (Associate General Counsel, International M&A) und Elisa Marcon (Senior Corporate Paralegal) vertreten. Positive Solutions wurde von Trowers & Hamlins vertreten. Bamburgh Capital fungierte als Finanzberater von Positive Solutions.

Über Positive Solutions

Positive Solutions Limited ist ein führender Anbieter von Technologielösungen für das Gesundheitswesen und liefert Software und Dienstleistungen zur Unterstützung von Apotheken und Gesundheitseinrichtungen im gesamten Vereinigten Königreich. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt das Unternehmen Fachkräfte im Gesundheitswesen dabei, ihre Effizienz zu steigern, die Patientenversorgung zu verbessern und sich in einer sich wandelnden Gesundheitslandschaft zurechtzufinden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.positive-solutions.co.uk

Über die TAG Software Group

Die TAG Software Group erwirbt, optimiert und baut Unternehmen im Bereich geschäftskritischer Software aus. Als Teil der Valsoft Corporation bietet TAG Softwareunternehmen aus vertikalen Märkten ein dauerhaftes Zuhause und geht langfristige Partnerschaften ein, die das Vermächtnis der Gründer, die Mitarbeiter und die Kunden schützen. Durch ihr dezentrales Modell und ihre interne Expertise in den Bereichen M&A (Mergers & Acquisitions), Technologie, KI, Marketing und Betrieb unterstützt TAG Unternehmen dabei, neue Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen, neue Märkte zu erschließen und Kunden in großem Maßstab effektiver zu bedienen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tagsoftwaregroup.com

Über Valsoft

Valsoft erwirbt und entwickelt Softwareunternehmen für vertikale Märkte, die in ihren jeweiligen Nischen geschäftskritische Lösungen anbieten. Die Strategie von Valsoft besteht darin, langfristig zu investieren und es den Unternehmen so zu ermöglichen, von globalem Fachwissen, gemeinsam genutzten Best Practices und einer dezentralen Struktur zu profitieren, die es ihnen erlaubt, ihren Unternehmergeist zu bewahren und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.valsoftcorp.com

Medienkontakt

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Valsoft Corporation

communications@valsoftcorp.com

QUELLE: Valsoft Corp.

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