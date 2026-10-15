IRW-News: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) meldet weitere massive Stibnitmineralisierung mit 21,45 % Antimon (Sb) über 1,10 Meter und 15,0 % Sb über 0,8 m in einer mineralisierten Zone von 4,36 % Sb über 13,0 m in der Zone Main

IRW-PRESS: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) meldet weitere massive Stibnitmineralisierung mit 21,45 % Antimon (Sb) über 1,10 Meter und 15,0 % Sb über 0,8 m in einer mineralisierten Zone von 4,36 % Sb über 13,0 m in der Zone Main

Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) meldet weitere massive Stibnitmineralisierung mit 21,45 % Antimon (Sb) über 1,10 Meter und 15,0 % Sb über 0,8 m in einer mineralisierten Zone von 4,36 % Sb über 13,0 m in der Zone Main

Vancouver, Kanada / 14. Oktober 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) freut sich bekannt zu geben, dass es weitere Untersuchungsergebnisse für Bohrlöcher in der Zone Main im Antimon-Projekt Bald Hill erhalten hat. Die Bohrlöcher sind Teil des aktuellen Bohrprogramms, das darauf abzielt, die Mineralisierung in der Zone Main zu erweitern und in Vorbereitung der Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung Datenlücken zu schließen.

Zone Main

Es gehen weiterhin Ergebnisse aus Bohrlöchern ein, die von der Westseite der Zone Main aus gebohrt wurden; dabei ergaben die Bohrlöcher BHW-26-18 und BHW-26-19 hochgradige Antimongehalte. Besonders hervorzuheben sind die hochgradigen Antimonwerte in BHW-26-19 mit 21,45 % Antimon (Sb) über 1,10 m und 15,0 % Sb über 0,8 m in einer mineralisierten Zone mit 4,36 % Sb über 13,0 m von 103,0 bis 116,0 Metern und eine zweite, 7 Meter weiter bohrlochabwärts gelegene Zone mit 5,35 % Sb über 3,45 Meter von 123,4 bis 126,2 Metern.

Diese Abschnitte befinden sich in relativ geringer Tiefe (50 bis 150 Meter) im südlichen Teil der Zone Main und erweitern die höhergradige Mineralisierung nach Süden in Richtung der Zone Central.

Tabelle 1: Durchschnittliche Analyseergebnisse für Proben aus den kürzlich erhaltenen Bohrlöchern BHW-26-16, BHW-26-18 und BHW-26-19 in der Main Zone bei Bald Hill.

Zusammenfassung der Analyseergebnisse für die Bohrung BHW-26-16

PROBE VON BIS Länge Sb (%) Au (ppb) As (%)

2649235 156,55 157,00 0,45 2,89 193 3,34

2649236 157,00 158,00 1,00 0,836 < 5 0,01 Durchschnitt

2649237 158,00 158,50 0,50 6,13 347 0,5 2,67% Sb

1,95Meter

Zusammenfassung der Analyseergebnisse für die Bohrung BHW-26-18

PROBE VON BIS Länge Sb (%) Au (ppb) As

(%)

2649295 55,05 55,30 0,25 13,1 < 5 0,39

2649296 55,30 55,90 0,60 0,46 53 0,15

2649297 55,90 56,10 0,20 8,16 695 1,18

2649298 56,10 56,70 0,60 0,064 532 1,36

2649299 56,70 57,25 0,55 1,98 836 1,21

2649301 57,25 57,80 0,55 1,72 186 0,43

2649302 57,80 58,20 0,40 7,74 349 0,79 Durchschnitt

2649303 58,20 58,50 0,30 0,093 8 0,04 3,01%Sb

3,45Meter

Zusammenfassung der Analyseergebnisse für die Bohrung BHW-26-19 Upper Zone

PROBE VON BIS Länge Sb (%) Au (ppb) As (%)

2649333 103,40 103,80 0,40 1,52 876 1,3

2649334 103,80 104,25 0,45 32,20 778 1,23 Highlight

2649335 104,25 104,90 0,65 14,00 567 1,52 21,45% Sb

2649336 104,90 105,90 1,00 1,37 269 1,22 1,10Meter

2649337 105,90 106,90 1,00 2,21 558 2,71

2649338 106,90 107,20 0,30 3,41 1080 1,98

2649339 107,20 108,00 0,80 1,82 539 1,08

2649341 108,00 109,00 1,00 6,15 1640 5,1 Highlight

2649342 109,00 109,65 0,65 15,00 1150 3,31 15,00% Sb

2649343 109,65 110,45 0,80 0,52 531 1,61 0,80Meter

2649344 110,45 111,40 0,95 5,39 460 2,41

2649345 111,40 112,40 1,00 3,19 460 1,69

2649346 112,40 113,40 1,00 0,56 491 1,43

2649347 113,40 114,40 1,00 0,58 414 1,45

2649348 114,40 115,40 1,00 0,42 84 0,28 Durchschnitt

2649349 115,40 116,40 1,00 0,08 316 0,56 4,35% Sb

13,00Meter

2649361 123,40 124,20 0,80 0,32 145 0,46

2649362 124,20 124,80 0,60 21,00 1090 1,74

2649363 124,80 125,80 1,00 2,02 610 0,61 Average

2649364 125,80 126,20 0,40 0,25 27 0,03 5,35% Sb

2,80Meter

2649371 130,30 131,30 1,00 0,21 14 0,02

2649372 131,30 131,70 0,40 2,45 290 0,33

Beachten Sie, dass es sich hierbei um durchteufte Mächtigkeiten handelt und die wahren Mächtigkeiten auf etwa 70 % bis 80 % dieser Längen geschätzt werden.

Die nachstehende Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Bohrlöcher in der Zone Main und die Ausdehnung der Oberflächenprojektion der Mineralisierung. Die Mineralisierung ist in Richtung Nordwesten und Südosten und in der Tiefe offen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86251/AntimonyResources_14-10-2026_DEPRcom.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86251/AntimonyResources_14-10-2026_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Lage der Bohrlöcher BHW-26-16, BHW -26-18 und BHW-26-19. Hinweis: Diese Bohrlöcher befinden sich am südlichen Ende der Zone Main, weniger als 100 Meter von der Zone Central entfernt.

Herr James Atkinson, PGeo, CEO von Antimony Resources, äußert sich dazu wie folgt: Wir erhalten weiterhin hochgradige Antimon-Ergebnisse aus der Zone Main. Diese Ergebnisse stammen aus Bohrungen, deren Fokus darauf lag, Datenlücken zu schließen, indem Bereiche durchteuft wurden, für die nur wenige oder gar keine Bohrinformationen vorlagen, um zu versuchen, ein detaillierteres Bild der Lagerstätte zu erhalten. Diese neuen Informationen werden in unser Mineralisierungsmodell integriert, das als Grundlage für die gezielte Planung weiterer Bohrungen und für die Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung dienen wird. Die Abschnitte in den Bohrlöchern BHW-26-16 und BHW-26-19 sind von besonderem Interesse, da sie die höhergradige Mineralisierung nach Süden in Richtung der Zone Central erweitern. Bohrloch B26-19 weist zudem eine beeindruckende Mächtigkeit von 13 Metern auf und zeigt eine Wiederholung der Antimon-Mineralisierung, wobei insgesamt drei mineralisierte Zonen durchteuft wurden. Aufgrund der vor kurzem erfolgten Finanzierung sind wir nun in der Lage, die Bohrungen in Bald Hill wieder aufzunehmen. Wir gehen davon aus, dass wir in zwei Wochen starten können. Zuerst werden wir zwei Bohrgeräte einsetzen mit der Option, das Programm zu erweitern. Ein Teil der Bohrungen hat das Ziel, Proben aus der repräsentativen Mineralisierung zu entnehmen, um ein metallurgisches Testprogramm durchführen zu können.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Proben von den Bohrgeräten werden zu unserer gesicherten Kernbearbeitungseinrichtung transportiert, wo sie von unserem geotechnischen Personal untersucht werden. Sobald die Informationen zum Zustand der Kerne, einschließlich RQD, Kernverlust usw., erfasst sind und bestätigt wurde, dass der Kern intakt und ordnungsgemäß ist, wird er von unserem professionellen geologischen Personal protokolliert und für die Probenahme markiert. Der für die Probenahme markierte Kern wird mit einer Diamantsäge geschnitten, wobei eine Hälfte zur sicheren Aufbewahrung in die Kernkiste zurückgelegt und die andere Hälfte in Plastikbeutel gelegt wird. Die Säcke werden versiegelt und in größere Leinensäcke verpackt, bevor sie zur Verarbeitungsanlage von Activation Labs in Fredericton transportiert werden, wo sie zerkleinert und für den Versand an das Analyselabor in Ancaster, Ontario, vorbereitet werden. Die Proben werden unter Verwendung des Actlabs-Methodencodes 1E3 Aqua Regia ICP-OES für die Multielementanalyse und des Codes 1A2 Feuerprobe AA für Gold analysiert. In die Probenläufe werden Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) eingebracht, darunter ein bekannter Standard für Antimon und Gold, eine Bohrkern-Duplikatprobe, eine Leerprobe und eine Pulpenduplikatprobe. Activation Labs verfügt zudem über standardisierte QA/QC-Protokolle, die mit jeder Analysecharge mitgeliefert werden. Activation Laboratories ist ein international akkreditiertes Analyselabor.

Antimonprojekt Bald Hill - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

· Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

· Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Gehalte und Mächtigkeiten schließen lassen.

· Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

· Die Mächtigkeit der Mineralisierung beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

· NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets, das Gegenstand unserer Exploration ist, werden im technischen Bericht von 2025 mit etwa 2,7 Millionen Tonnen und einem Antimongehalt zwischen 3 % und 4 % angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

· Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

· Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄSS NATIONAL INSTRUMENT 43-101: BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA, NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86251

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86251&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0369271014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.