IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X (OTCQB:KARX) sichert sich durch neue Verträge über kohlenstoffarme Kraftstoffe in Europa eine Netto-Handelsmarge in Höhe von 1,88 Millionen Euro (2,18 Millionen US-Dollar)

IRW-PRESS: Karbon-X Corp: Karbon-X (OTCQB:KARX) sichert sich durch neue Verträge über kohlenstoffarme Kraftstoffe in Europa eine Netto-Handelsmarge in Höhe von 1,88 Millionen Euro (2,18 Millionen US-Dollar)

Die Verträge des ersten Quartals markieren den raschen und erfolgreichen kommerziellen Einstieg von Karbon-X in die europäischen Märkte für kohlenstoffarme Kraftstoffe

· Im ersten Quartal wurden rasch europäische Geschäftsbeziehungen aufgebaut, der Marktzugang gesichert und die Abwicklungskapazitäten erweitert

· Sicherung von Verträgen für kohlenstoffarme Kraftstoffe in Europa im ersten Quartal mit einer Nettohandelsmarge von rund 1,88 Millionen Euro (2,18 Millionen US-Dollar)

· Sicherung weiterer Vertragsaktivitäten über das Geschäftsjahr 2027 hinaus, die das weitere Wachstum in Europa unterstützen

· Ausbau der Kompetenzen in den Bereichen Geschäftsanbahnung (Origination), Handel und Strukturierung bei kohlenstoffarmen Kraftstoffen, Ausgangsstoffen und den damit verbundenen Umweltattributen

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 15. Oktober 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Kohlenstoff- und Umweltmärkte, gab heute bekannt, dass es im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 neue kommerzielle Kapazitäten und vertraglich vereinbarte Aktivitäten auf den europäischen Märkten für kohlenstoffarme Kraftstoffe und Umweltattribute aufgebaut hat.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86247/Karbon-X_15-10-2026_DEPRcom.001.png

Im ersten Quartal sicherte sich Karbon-X Verträge für kohlenstoffarme Kraftstoffe in Europa, die auf der Basis der vereinbarten Transaktionskonditionen eine Nettohandelsmarge von rund 1,88 Millionen Euro (2,18 Millionen US-Dollar) darstellen.

Das Unternehmen hat sich zudem weitere vertraglich vereinbarte Aufträge gesichert, die über das Geschäftsjahr 2027 hinausreichen und die weitere Entwicklung seines europäischen Geschäfts unterstützen.

Europas Dekarbonisierungsagenda entwickelt sich zunehmend von allgemeinen politischen Zielen hin zu sektorspezifischen regulatorischen Rahmenbedingungen. Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der Europäischen Union beschleunigt zusammen mit den damit verbundenen sektorspezifischen Vorschriften die Nachfrage nach erneuerbaren und kohlenstoffarmen Energien und fördert die Entwicklung zunehmend komplexer Märkte für Kraftstoffe und Ausgangsstoffe, die die regulatorischen Anforderungen erfüllen, sowie für die damit verbundenen Umwelteigenschaften.

Die europäischen Aktivitäten von Karbon-X konzentrieren sich auf die Akquise, den Handel und die Strukturierung von Geschäftsmöglichkeiten im Bereich kohlenstoffarmer Kraftstoffe sowie auf den Umweltwert, der mit deren Produktion, Lieferung und Nutzung verbunden ist. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit Produzenten, Anlagenbesitzern und anderen Marktteilnehmern in den Bereichen Beschaffung, strukturierte Abnahmevereinbarungen, Liquidität, Finanzierung und Marktzugangslösungen.

Wir haben in Europa sehr schnell bedeutende Marktzugänge und geschäftliche Beziehungen aufgebaut und gleichzeitig unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, Projekte umzusetzen und Ergebnisse zu erzielen, sagte Yannick Varidel, Senior Low Carbon Fuels & Compliance Trader bei Karbon-X. Unser Fokus liegt nun darauf, auf dieser anfänglichen Dynamik aufzubauen und gleichzeitig umfassendere Möglichkeiten im Bereich kohlenstoffarmer Kraftstoffe und der damit verbundenen Umweltattribute zu erschließen.

Im Zuge der Weiterentwicklung der europäischen Märkte werden die mit qualifizierten Kraftstoffen und Aktivitäten verbundenen Umweltwerte zunehmend gemessen, bewertet, gehandelt, strukturiert und finanziert. Karbon-X sieht darin eine natürliche Erweiterung seiner bestehenden Kompetenzen im Umweltmarkt sowie eine Chance, an der weiteren Entwicklung der europäischen Energie- und Dekarbonisierungsmärkte teilzuhaben.

Die im ersten Quartal erzielten Fortschritte belegen unsere Fähigkeit, neue geschäftliche Kompetenzen rasch aufzubauen und in greifbare Geschäftsergebnisse umzusetzen, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. Europa stellt für Karbon-X einen wichtigen Wachstumsmarkt dar, und wir sehen erhebliche Chancen, auf dieser Grundlage unser Geschäft mit kohlenstoffarmen Kraftstoffen und auf den Umweltmärkten weiter auszubauen.

Karbon-X beabsichtigt, seine Expansion in Europa mit einem disziplinierten, langfristigen Ansatz voranzutreiben und dabei selektiv Chancen in den Bereichen erneuerbare und kohlenstoffarme Kraftstoffe, Umweltrohstoffe sowie sektorspezifische Dekarbonisierungsmärkte zu erschließen, in denen das Unternehmen mit seinen Kompetenzen in den Bereichen Origination, Handel, Strukturierung und Marktzugang Mehrwert schaffen kann.

Über Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. (OTCQB: KARX) ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der CO- und Umweltmärkte, das die Lücke zwischen Klimalösungen und kommerzieller Umsetzung schließt. Karbon-X entwickelt, vermarktet und kommerzialisiert Umweltrohstoffe und -attribute über verschiedene Projektarten, Branchen und Regionen hinweg und verbindet vielversprechende Technologien, Projekte und Unternehmen mit den Märkten, Käufern und kommerziellen Strukturen, die für Wachstum und Skalierung erforderlich sind. Indem Karbon-X dazu beiträgt, dass mehr Lösungen gemeinsam den Markt erreichen und skaliert werden, ermöglicht das Unternehmen eine Klimawirkung, die keine einzelne Lösung allein erreichen könnte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karbon-x.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zur weiteren Entwicklung und Ausweitung der Aktivitäten von Karbon-X Corp. im Bereich kohlenstoffarmer Kraftstoffe und auf den Umweltmärkten in Europa, zur Leistung und Abwicklung im Rahmen vertraglich vereinbarter Aktivitäten, zum Aufbau weiterer Geschäftsbeziehungen und Kompetenzen, zur Expansion in den Bereichen erneuerbare und kohlenstoffarme Kraftstoffe, Umweltrohstoffe und sektorspezifische Dekarbonisierungsmärkte sowie zur Geschäftsstrategie und zu zukünftigen Wachstumschancen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung, der Abwicklung, der Leistung der Vertragspartner sowie sich ändernden Markt- oder regulatorischen Bedingungen. Anleger sollten die Risiken und Ungewissheiten prüfen, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.

Karbon-X übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ansprechpartner für Investoren und Medien

Investor Relations

Karbon-X Corp.

investors@karbon-x.com

Ansprechpartner für Medien

Emma Caputo

Vizepräsidentin für Marketing

Karbon-X Corp.

ec@karbon-x.com

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86247

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86247&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US19179P1093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.