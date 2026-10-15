IRW-News: Rocket Doctor AI Inc.: Rocket Doctor AI verzeichnet starkes Wachstum der Patientenbesuche im dritten Quartal 2026 und erwartet Rekordquartalsumsatz

IRW-PRESS: Rocket Doctor AI Inc.: Rocket Doctor AI verzeichnet starkes Wachstum der Patientenbesuche im dritten Quartal 2026 und erwartet Rekordquartalsumsatz

· Rocket Doctor AI verzeichnete im dritten Quartal 2026 insgesamt 53.348 abgeschlossene Patientenbesuche in den USA und Kanada, darunter 6.101 in den USA und 47.247 in Kanada.

· Die Zahl der abgeschlossenen Patientenbesuche in den USA stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 Prozent von 3.911 im zweiten Quartal 2026 auf 6.101 im dritten Quartal 2026.

· In Kanada erhöhte sich die Zahl der abgeschlossenen Patientenbesuche gegenüber dem Vorjahresquartal um 24 Prozent auf 47.247, verglichen mit 37.960 im dritten Quartal 2025.

· Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal 2026 einen Rekordquartalsumsatz, da die Zahl der Patientenbesuche weiter steigt und die Zahlungseingänge zunehmend mit der erbrachten medizinischen Leistung Schritt halten.

Vancouver, BC, den 15. Oktober 2026 / IRW-Press / Rocket Doctor AI Inc. (CSE: AIDR, OTC: AIRDF, Frankfurt: 9390) (Rocket Doctor AI oder das Unternehmen), ein von Ärzten gegründetes, KI-gestütztes Gesundheitstechnologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, Ärzte zu unterstützen und den Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung zu erweitern, freut sich, für das am 30. September 2026 beendete Quartal ein starkes Wachstum der Patientenbesuche bekannt zu geben. Zudem erwartet das Unternehmen für das dritte Quartal 2026 einen Rekordquartalsumsatz.

Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal insgesamt 53.348 Patientenbesuche in den USA und Kanada. Die Besucherzahlen in den USA stiegen gegenüber dem Vorquartal (2. Quartal 2026) um 56 Prozent, während die Besucherzahlen in Kanada gegenüber dem Vorjahresquartal um 24 Prozent zulegten. Die Ergebnisse folgen auf das operative Update des Unternehmens vom 14. September 2026, wobei die endgültigen vierteljährlichen Patientenbesuche in den USA die zuvor kommunizierten vorläufigen Kennzahlen übertrafen.

Unsere Performance im dritten Quartal unterstreicht die steigende Nachfrage im Hinblick auf die von Ärzten entwickelte, KI-gestützte Plattform von Rocket Doctor AI in ganz Nordamerika, sagte Dr. Essam Hamza, CEO von Rocket Doctor AI. Die Überschreitung der Marke von insgesamt 50.000 Patientenbesuchen in Kanada und den USA in einem einzigen Quartal ist ein bemerkenswerter operativer Meilenstein. Das Wachstum der abgeschlossenen Besuche in den USA um 56 Prozent gegenüber dem Vorquartal belegt die erfolgreiche Umsetzung unserer Multi-Payer-Strategie und die Ausweitung der Netzabdeckung. Indem wir unsere Präsenz weiter ausbauen und die Beziehungen zu den Kostenträgern stärken, legen wir ein starkes Fundament für nachhaltiges und langfristiges Umsatzwachstum.

Obwohl das Patientenaufkommen in den USA im zweiten Quartal deutlich gestiegen ist, schlug sich das entsprechende Umsatzwachstum aufgrund der zeitlichen Verzögerung zwischen den Patientenbesuchen, der Bearbeitung der Abrechnungen und dem Zahlungseingang nicht unmittelbar in unseren ausgewiesenen Ergebnissen nieder. Da die Zahl der Patientenbesuche in den USA im dritten Quartal um weitere 56 Prozent gestiegen ist, erwarten wir, dass sich die finanziellen Vorteile dieses Wachstums zunehmend bemerkbar machen, sobald die Zahlungseingänge mit der medizinischen Leistungserbringung Schritt halten. Unsere Erwartung eines Rekordumsatzes im dritten Quartal ist ein ermutigendes Zeichen für diese Entwicklung.

Der Anstieg der abgeschlossenen Patientenbesuche in den USA und der Anzahl der klinischen Stunden in den USA sind wichtige Frühindikatoren für das Wachstum der operativen und finanziellen Performance von Rocket Doctor AI. Infolgedessen erwartet das Unternehmen, für das dritte Quartal 2026 einen Rekordumsatz auf Quartalsbasis auszuweisen.

Operative Highlights im 3. Quartal 2026:

· Patientenbesuche in den USA: 6.101 abgeschlossene Besuche, ein Anstieg um 56 Prozent gegenüber 3.911 im 2. Quartal 2026.

· Klinische Stunden in den USA: 2.634 Stunden, ein Anstieg um 33 Prozent gegenüber 1.987,5 im 2. Quartal 2026.

· Patientenbesuche in Kanada: 47.247 abgeschlossene Besuche, ein Anstieg um 24 Prozent gegenüber 37.960 im 3. Quartal 2025.

Der Anstieg der Patientenbesuche in den USA spiegelt die konsequente Umsetzung der Multi-Payer-Strategie des Unternehmens in wichtigen Bundesstaaten wider. Durch den kontinuierlichen Ausbau seines Netzwerks mit mehr als 20 Vereinbarungen mit Kostenträgern, die die Bereiche private Krankenversicherung, Medicare Advantage und Medicaid abdecken, erzielt das Unternehmen ein skalierbares operatives Wachstum von Quartal zu Quartal. Gleichzeitig schafft es damit eine nachhaltige Grundlage für die Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung und eine bessere langfristige Planbarkeit der Umsätze.

Umsatzrealisierung und zeitliche Verzögerung

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. September 2026 ausführlich dargelegt, ist zu beachten, dass es - da das Unternehmen bestimmte Umsätze in den USA derzeit nach dem Zahlungseingang erfasst - zu einer zeitlichen Verzögerung zwischen dem deutlichen Anstieg der Patientenbesuche und der entsprechenden Umsatzrealisierung kommt.

Darüber hinaus ist, wie im Zwischenbericht Managements Discussion and Analysis (MD&A) des Unternehmens für das zweite Quartal beschrieben, der unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist, Folgendes zu beachten:

(i) Im Zusammenhang mit seinen US-Aktivitäten unterscheidet das Unternehmen bei der Feststellung der Erstattungsberechtigung für über seine Plattform durchgeführte Patientenbesuche zwischen Patienten innerhalb des Netzwerks und Patienten außerhalb des Netzwerks. Bei Patienten innerhalb des Netzwerks müssen sowohl der Patient als auch der behandelnde Arzt bei dem jeweiligen Versicherungsträger, Medicare oder Medicaid registriert sein, damit ein Erstattungsantrag zahlungsberechtigt ist. Bei Patienten außerhalb des Netzwerks hat das Unternehmen die strategische Entscheidung getroffen, den Zugang zu seiner Plattform zu gewähren, um die Akzeptanz zu fördern und seine Nutzerbasis in dieser frühen Phase der Marktentwicklung in den USA zu erweitern.

(ii) Obwohl im Allgemeinen nicht mit einer Erstattung für Besuche außerhalb des Netzwerks zu rechnen ist, wird das Unternehmen dennoch, soweit möglich, Erstattungsanträge für diese Besuche einreichen, da die Möglichkeit besteht, dass bestimmte Anträge nach Ermessen des Kostenträgers genehmigt werden.

(iii) In Übereinstimmung mit den allgemeinen Grundsätzen des Unternehmens zur Umsatzrealisierung für seine US-Geschäftstätigkeit werden alle Beträge, die im Zusammenhang mit Forderungen außerhalb des Netzwerks eingezogen werden, erst bei tatsächlichem Zahlungseingang als Umsatz erfasst, was die erhöhte Unsicherheit hinsichtlich der Einziehung im Zusammenhang mit diesen Besuchen widerspiegelt. Die Unternehmensleitung wird ihre Netzwerkabdeckung und ihre Beziehungen zu den Kostenträgern weiterhin bewerten, um Patienten und Ärzte außerhalb des Netzwerks im Laufe der Zeit in den Netzwerkstatus zu überführen, was voraussichtlich die Erstattungssätze verbessern und künftig eine größere Umsatzvorhersehbarkeit gewährleisten wird.

Über Rocket Doctor AI Inc.

Rocket Doctor AI Inc. bietet von Ärzten entwickelte, KI-gestützte Lösungen, die darauf ausgelegt sind, eine hochwertige Gesundheitsversorgung während des gesamten Behandlungsverlaufs zugänglich zu machen. Ein Eckpfeiler der firmeneigenen Technologie ist die Global Library of Medicine (GLM), ein klinisch validiertes Entscheidungsunterstützungssystem, das unter Mitwirkung von Hunderten von Ärzten weltweit entwickelt wurde.

Neben der GLM gibt es Rocket Doctor Inc. mit seiner KI-gestützten digitalen Gesundheitsplattform und seinem Marktplatz. Unsere firmeneigenen Technologien und Systeme haben bereits über 350 Ärzten dabei geholfen, mehr als 800.000 Patientenbesuche zu betreuen. Sie ermöglichen es Ärzten, eigenständig ihre eigenen virtuellen oder hybriden Praxen zu gründen und zu verwalten - wodurch die Effizienz gesteigert, die Autonomie der Ärzte wiederhergestellt und der Zugang der Patienten zur medizinischen Versorgung erweitert wird.

Durch die Reduzierung des Verwaltungsaufwands und die Gewährleistung einer größeren Konsistenz in der Versorgung schafft unsere Technologie mehr Zeit für sinnvolle Arzt-Patienten-Interaktionen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unterversorgte, ländliche und abgelegene Gemeinden in Kanada zu erreichen, denen oft der Zugang zu Hausärzten fehlt, sowie Patienten in den USA zu unterstützen, die Medicaid und Medicare in Anspruch nehmen. Mit fortschrittlicher KI, großen Sprachmodellen und vernetzten medizinischen Geräten definiert Rocket Doctor AI die moderne Gesundheitsversorgung neu - und macht sie skalierbarer, gerechter und patientenorientierter.

Um mehr über die Produkte und Dienstleistungen von Rocket Doctor AI Inc. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an: www.rocketdoctor.ai oder per E-Mail an: info@rocketdoctor.ai.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

Dr. Essam Hamza, CEO, Rocket Doctor AI - essam.hamza@rocketdoctor.ai

Dr. Bill Cherniak, CEO, Rocket Doctor Inc. bill@rocketdoctor.io

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@rocketdoctor.ai

Telefon: +1 (778) 819 8321

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der künftigen Geschäftstätigkeit von Rocket Doctor AI Inc. sowie weitere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie wird, könnte, sollte, geht davon aus, erwartet und ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Erwartungen des Unternehmens aus dem Town-Hall-Meeting hinsichtlich eines Rekordquartalsumsatzes im dritten Quartal 2026, der US-Bundesstaaten und Kanadas, der Multi-Payer-Strategie des Unternehmens und der Ausweitung der Netzabdeckung durch Kostenträger, der Erwartung des Unternehmens, Patienten und Ärzte außerhalb des Netzwerks im Laufe der Zeit in den Netzwerkstatus zu überführen, sowie der zukünftigen Pläne und Ziele von Rocket Doctor AI Inc., sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen von Rocket Doctor AI Inc. abweichen, gehören unter anderem weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den von Rocket Doctor AI Inc. bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen detailliert beschrieben werden.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen zugrunde gelegten Annahmen als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Rocket Doctor AI Inc. liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, die von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Rocket Doctor AI Inc. wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann öffentlich aktualisieren oder revidieren, wenn dies nach kanadischem Wertpapierrecht ausdrücklich erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86252

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86252&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7729241066

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.