IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech erweitert Einsatz von KI-Software Orsa+ von Tillerstack und plant in Kombination mit Stacklens Smart Glasses Anwendungen für medizinische Ausbildung

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech erweitert Einsatz von KI-Software Orsa+ von Tillerstack und plant in Kombination mit Stacklens Smart Glasses Anwendungen für medizinische Ausbildung

Bestehende industrielle Softwarenutzung bildet Grundlage für geplante KI-Anwendungen mit freihändiger Bedienung im Außendienst und in medizinischer Ausbildung

Vancouver, British Columbia, (15. Oktober 2026) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech oder das Unternehmen), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, hat heute den Einsatz der von seiner Tochtergesellschaft Tillerstack entwickelten KI-Software Onsite Remote Assist (Orsa+) hervorgehoben. Orsa+ ist eine Remote-Software für die KI-Unterstützung von Außendiensttechnikern. Sie wurde konzipiert, um mit den kürzlich vorgestellten Stacklens KI-Smart-Glasses des Unternehmens und dem Live-Zugriff auf Remote-Experten im Außendienst zu arbeiten. Heute stellte ZenaTech Pläne vor, diese Lösung auf Anwendungen in der medizinischen Ausbildung auszuweiten, und bekundete seine Absicht, auf eine Zertifizierung als Medizinprodukt hinzuarbeiten.

Unsere Vision besteht darin, praktische KI-Unterstützung direkt in das Sichtfeld des Mitarbeiters zu bringen, sagte Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Mehrere Industrieunternehmen nutzen Orsa+ bereits zur Unterstützung ihrer Einsätze im Außendienst und diese bestehende Nutzung bietet uns eine Grundlage für die Entwicklung zusätzlicher Anwendungen mit freihändiger Bedienung, die Mitarbeiter mit technischen Informationen, KI-Unterstützung und menschlicher Expertise verbinden. Die Kombination von Orsa+ mit Stacklens könnte diese Unterstützung auf Anwendungen in Industrie und Außendienst sowie auf die medizinische Ausbildung ausweiten, wobei das Betrachten einer Aufgabe aus der Perspektive des Lernenden Ausbildern dabei helfen kann, relevantere Anleitungen zu geben.

Orsa+ wurde konzipiert, um visuelle Remote-Unterstützung mit dem Zugriff auf Außendienstinformationen zu verbinden, und sein KI-Assistent wird so entwickelt, dass er die visuelle Perspektive des Technikers nutzt, um die anstehende Aufgabe zu unterstützen. Die Anwendungen umfassen Fertigung und Industriemaschinen, Versorgungsbetriebe und Energie, Telekommunikation, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) und Gebäudedienste sowie Transport und Logistik, wo es Fehlerbehebung, Wartungsanleitungen und Zugriff auf technische Dokumentationen bereitstellen kann. Die Technologie soll weniger erfahrenen Technikern einen freihändigen Zugriff auf Know-how ermöglichen, was Unternehmen dabei hilft, Fehlerbehebungszeiten zu verkürzen, Reisen von Spezialisten zu reduzieren und die Servicedokumentation zu verbessern.

ZenaTech ist davon überzeugt, dass Orsa+ in Kombination mit Stacklens beträchtliches Potenzial als Lehrmittel im Gesundheitswesen bietet. Die geplante Kombination würde es einem KI-Assistenten und Remote-Ausbildern ermöglichen zu sehen, was der Träger sieht, und so den Unterricht aus der Perspektive des Lernenden zu unterstützen, während dessen Hände für praktische Aufgaben frei bleiben. Potenzielle Anwendungen umfassen klinische Simulationen, Ausbildung in der Pflege und in weiteren Gesundheitsfachberufen sowie Schulungen zur Bedienung und Wartung medizinischer Geräte. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Einsatzmöglichkeiten gemeinsam mit Organisationen aus dem Gesundheits- und Bildungswesen zu prüfen.

Die geplante Stacklens-Produktlinie soll die Orsa+-Software ergänzen, indem sie freihändige Kamera-, Audio- und KI-Funktionen in Schutzbrillen integriert, die für Feldumgebungen konzipiert sind. Wie am 9. Oktober 2026 bekannt gegeben wurde, befindet sich Stacklens weiterhin in der Prototypen- und Erprobungsphase, wobei Pilotprojekte mit Kunden voraussichtlich 2027 beginnen werden, und die bestehende Nutzung der Orsa+-KI-Software ist von diesen geplanten Pilotprojekten getrennt. ZenaTech beabsichtigt, auf eine Medizinproduktezertifizierung für Stacklens hinzuarbeiten, und wird weitere Updates bereitstellen, sobald zusätzliche Meilensteine in den Bereichen Entwicklung, Zertifizierung und Pilotprogramm erreicht werden.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für Anwendungen in der Landwirtschaft und Logistik sowie ISR-, Fracht- und Counter-UAS für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und moderner KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie integrieren. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung, die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen und die IQ Octo für die Präzisionslandwirtschaft. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie eines integrierten Verteidigungssystems voran.

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Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

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Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Geschäftsentwicklung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements hinsichtlich des Wachstums, der Ertragslage, der Geschäftsentwicklung sowie der Geschäftsaussichten und -chancen von ZenaTech wider, einschließlich Aussagen zur Entwicklung, zu den Funktionen, zur Zertifizierung, zur Verfügbarkeit, zur Preisgestaltung und zur Marktakzeptanz von Stacklens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, vorhersehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument zählen unter anderem die Erwartungen von ZenaTech hinsichtlich seiner Umsätze, Aufwendungen, Produktion, seines operativen Betriebs, seiner Kosten, seines Cashflows und seines künftigen Wachstums; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich neuer Produktlinien wie Stacklens; der von ZenaTech erwartete Liquiditätsbedarf und der Bedarf an zusätzlicher Finanzierung; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft auszubauen, sowie die damit verbundenen Betriebsrisiken und operativen Risiken; die Volatilität der Aktienkurse und der Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; regulatorische Risiken, einschließlich des Ausgangs von Sicherheitszertifizierungsverfahren; die Wettbewerbsbedingungen der Branche; die Fähigkeit, geplante Akquisitionen abzuschließen; Marktunsicherheiten; sowie geltende Gesetze, Vorschriften und etwaige Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, und ZenaTech übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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