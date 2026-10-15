Bangkok/Berlin, ⁠15. Okt (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat sich zufrieden über die neuen Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft geäußert. "Wir sind zurück", sagte der ‌SPD-Chef am Donnerstag am Rande der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bangkok. Die Bundesregierung ⁠rechnet - ⁠wie der IWF auch - für dieses Jahr mit einem Wachstum von 1,3 Prozent, nächstes Jahr dann 1,1 Prozent. Haupttreiber dabei sind die staatlichen Investitionen aus dem ‌Sondertopf zur Modernisierung der Infrastruktur ‌und die hohen Ausgaben zur Aufrüstung der Bundeswehr.

Klingbeil sagte, die Prognosen gäben Anlass zu ⁠vorsichtigem Optimismus. Der Staat könne es aber ‌nicht alleine richten. "Wir geben ⁠den Impuls."

Nächste Woche plant die Regierung eine große Investorenkonferenz in Berlin und damit ein Zeichen für mehr private ‌Investitionen. Diese fehlen ⁠seit langem. Die Wirtschaft ⁠beklagt schlechte Rahmenbedingungen in Deutschland - durch zu viel Bürokratie sowie hohe Steuern und Energiekosten. Klingbeil sagte, es brauche deswegen Reformen, die die Regierung jetzt auch angehe.

(Bericht von Maria Martinez und Christian Krämer, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)