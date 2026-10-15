Kommunen erneut mit Rekordeinnahmen aus der Gewerbesteuer

Berlin, 15. ⁠Okt (Reuters) - Die deutschen Kommunen haben bei der Gewerbesteuer erneut Rekordeinnahmen erzielt. Trotz Konjunkturflaute nahmen sie im Jahr 2025 brutto rund 76,4 Milliarden Euro ein, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das ist ein Plus von 1,5 Prozent oder rund 1,1 ‌Milliarden Euro zum Vorjahr. Damit wurde der fünfte Rekordwert in Folge seit dem Rückgang im Corona-Jahr 2020 erreicht. Insgesamt stiegen die Einnahmen der Gemeinden aus ⁠Grund- und ⁠Gewerbesteuer, den sogenannten Realsteuern, um 1,3 Prozent auf 92,5 Milliarden Euro.

Die Entwicklung verlief in den Bundesländern jedoch sehr unterschiedlich. Die höchsten Zuwächse bei der Gewerbesteuer verzeichneten Schleswig-Holstein und das Saarland mit jeweils 13,0 Prozent sowie Hamburg mit 11,1 Prozent. In fünf Bundesländern waren die Einnahmen hingegen rückläufig. Am stärksten war der ‌Rückgang in Bremen mit zwölf Prozent, gefolgt von ‌Baden-Württemberg mit einem Minus von 7,2 Prozent und Sachsen mit einem Minus von 6,9 Prozent.

Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 0,2 Prozent gewachsen. Für 2026 rechnen ⁠viele Ökonomen mit einem kräftigen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von etwa 1,3 Prozent, weil ‌die Exporte besser laufen als gedacht und ⁠der Staat Milliarden für Infrastruktur und Verteidigung ausgibt. Bei besserer Konjunktur steigen in der Regel auch die Einnahmen der Kommunen aus der Gewerbesteuer. Dennoch ist die Finanzlage vieler Gemeinden prekär: Wegen steigender Zinskosten, hohen Personalaufwands ‌und mehr Sozialausgaben verharrte deren Finanzierungsdefizit im ⁠ersten Halbjahr mit 20,1 Milliarden Euro auf ⁠dem Rekordwert des Vorjahreszeitraums.

Das Aufkommen aus der Grundsteuer blieb 2025 mit 16,1 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr insgesamt unverändert. Dabei sanken die Einnahmen aus der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe um 19,6 Prozent auf 0,3 Milliarden Euro. Die Einnahmen aus der Grundsteuer B für sonstige Grundstücke stiegen dagegen leicht um 0,7 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro. Die Höhe der Einnahmen wird maßgeblich von den Hebesätzen bestimmt, die die Gemeinden festlegen. Der ⁠durchschnittliche Hebesatz für die Gewerbesteuer stieg bundesweit nur leicht um einen Prozentpunkt auf 410 Prozent.

(Bericht von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)