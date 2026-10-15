Merz bleibt in Streit über EU-Finanzrahmen hart

Brüssel, 15. ⁠Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel mit Blick auf die künftige Finanzplanung des Staatenbundes seine Haltung untermauert. Die Vorschläge der EU-Kommission seien für die ‌Mitgliedstaaten finanziell nicht tragbar, sagte Merz am Donnerstag. "Wir müssen das gemeinsame Budget gegenüber den Vorschlägen der Kommission deutlich ⁠reduzieren." Kein ⁠Mitgliedsland könne es sich leisten, Beiträge in diesem Umfang zu zahlen. Der aktuelle Entwurf liege 50 Prozent über dem laufenden mittelfristigen Finanzrahmen. Es stünden daher sehr schwierige Verhandlungen bevor.

Mit einer schnellen Einigung bei dem Treffen der ‌Staats- und Regierungschefs rechnet der Kanzler ‌nicht. "Ich rechne auch nicht damit, dass wir an diesem Wochenende, in diesen Tagen zu einem Ergebnis kommen", sagte er. Ein ⁠Abschluss bis zum Jahresende sei jedoch wünschenswert. Die Positionen lägen ‌allerdings noch weit auseinander. "Das heißt ⁠nicht, dass wir nicht im November und im Dezember dann zu Lösungen kommen können", sagte Merz und fügte hinzu: "Aber wir sollten für die Ratssitzung im ‌Dezember ein paar Oberhemden mehr ⁠einpacken als üblicherweise."

Als europäische Prioritäten ⁠nannte Merz Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigung, bei denen die EU jedoch hinter ihrem Zeitplan zurückliege. Zudem verknüpfte er die Finanzdebatte mit dem Bürokratieabbau: "Wenn wir es nicht schaffen, die überbordende Bürokratie in Europa deutlich zurückzunehmen, dann macht es auch relativ wenig Sinn, über Geld zu reden." Europa müsse handlungsfähig bleiben und souverän werden. Diesen Auftrag ⁠erfülle die EU nach seinem Empfinden derzeit nicht ausreichend.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)