Micron Technology - Achtung: Das Chartbild kippt!

Der Kursverlauf der Micron-Aktie besitzt derzeit Schlagseite. Die erhoffte Bodenbildung schlug letztlich fehl. Stattdessen wurde der zuvor etablierte Erholungstrend (akt. bei 1.012 USD) gebrochen – ein technisches Warnsignal, das die Erholungsbewegung seit August in einem anderen Licht erscheinen lässt. Unter dem Strich muss diese Entwicklung nun als „bearishe“ Flagge interpretiert werden. Als zusätzlicher Belastungsfaktor erweist sich die Tatsache, dass das Rekordhoch von Ende Juni bei 1.255 USD nicht mehr erreicht wurde und der Chiptitel stattdessen ein tieferes Hoch (1.109 USD) ausgeprägt hat. In der Konsequenz dürfte der Verkaufsdruck die Oberhand behalten. Anlass zu zusätzlicher Skepsis liefert der MACD. Der Trendfolgeindikator zeigt ein sog. „bullish failure“ – ein Abprallen von der Signallinie, dem häufig ein weiterer Abwärtsimpuls folgt. Per Saldo rückt damit das Verlaufstief bei 738 USD wieder in den Mittelpunkt. Um die aktuellen Belastungsfaktoren zu negieren, müsste die Micron-Aktie dagegen schnellstmöglich die Marke von 1.036 USD zurückerobern.

Micron Technology (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Micron Technology

Quelle: LSEG, tradesignal²

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