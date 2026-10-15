Niedersachsen bestellt bei Siemens Batteriezüge für zwei Mrd Euro

München, ⁠15. Okt (Reuters) - Siemens baut für den Schienen-Regionalverkehr in Niedersachsen 113 batteriebetriebene Züge. Die Zug-Sparte des Münchner Technologiekonzerns, Siemens Mobility, bezifferte den ‌Auftrag der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) und des Regionalverbandes Großraum Braunschweig am Donnerstag auf insgesamt ⁠mehr ⁠als zwei Milliarden Euro. Siemens-Mobility-Chef Michael Peter sprach vom "weltweit größten Auftrag für Batteriezüge". Nachhaltige Mobilität sei schon heute wirtschaftlich und skalierbar.

Die dreiteiligen "Mireo Plus B"-Züge sollen von ‌Ende 2031 an im ‌Fahrgastbetrieb eingesetzt werden. Die Batterien werden aufgeladen, so lange der Zug auf Gleisen mit ⁠Oberleitung fährt, und bewegen den Zug auf ‌Strecken ohne Fahrdraht mit ⁠Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde. Neben den Zügen, die allein 1,1 Milliarden Euro kosten, umfasst ‌der Auftrag ⁠Wartungs- und andere Dienstleistungen über ⁠30 Jahre, die in zwei neuen Servicezentren mit bis zu 100 neuen Arbeitsplätzen erbracht werden. Zusätzlich können die beiden Kunden bei Bedarf weitere 132 Züge abrufen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)