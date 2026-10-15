Niedersachsen bestellt bei Siemens Batteriezüge für zwei Mrd Euro

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

München, ⁠15. Okt (Reuters) - Siemens baut für den Schienen-Regionalverkehr in Niedersachsen 113 batteriebetriebene Züge. Die Zug-Sparte des Münchner Technologiekonzerns, Siemens Mobility, bezifferte den ‌Auftrag der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) und des Regionalverbandes Großraum Braunschweig am Donnerstag auf insgesamt ⁠mehr ⁠als zwei Milliarden Euro. Siemens-Mobility-Chef Michael Peter sprach vom "weltweit größten Auftrag für Batteriezüge". Nachhaltige Mobilität sei schon heute wirtschaftlich und skalierbar.

Die dreiteiligen "Mireo Plus B"-Züge sollen von ‌Ende 2031 an im ‌Fahrgastbetrieb eingesetzt werden. Die Batterien werden aufgeladen, so lange der Zug auf Gleisen mit ⁠Oberleitung fährt, und bewegen den Zug auf ‌Strecken ohne Fahrdraht mit ⁠Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde. Neben den Zügen, die allein 1,1 Milliarden Euro kosten, umfasst ‌der Auftrag ⁠Wartungs- und andere Dienstleistungen über ⁠30 Jahre, die in zwei neuen Servicezentren mit bis zu 100 neuen Arbeitsplätzen erbracht werden. Zusätzlich können die beiden Kunden bei Bedarf weitere 132 Züge abrufen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens

Das könnte dich auch interessieren

Nach Quartalszahlen
ASML vorbörslich etwas unter Druck - Kapazitäten im Blickgestern, 06:18 Uhr · dpa-AFX
ASML vorbörslich etwas unter Druck - Kapazitäten im Blick
Niederländischer Chipausrüster
ASML-Aktie legt nach Zahlen zugestern, 08:52 Uhr · dpa-AFX
ASML-Aktie legt nach Zahlen zu
ID.4 und ID.5 abgelöst
VW bringt Bestseller Tiguan als Elektro-SUV auf den Markt13. Okt. · dpa-AFX
Das Volkswagen-Stammwerk ist zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habe13. Okt. · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen