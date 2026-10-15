Original-Research: 2G Energy AG (von Parmantier & Cie. GmbH): Verkaufen

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Original-Research: 2G Energy AG - von Parmantier & Cie. GmbH

15.10.2026 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu 2G Energy AG

     Unternehmen:               2G Energy AG
     ISIN:                      DE000A0HL8N9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Verkaufen
     seit:                      15.10.2026
     Kursziel:                  EUR 39,00
     Kursziel auf Sicht von:    3-6 Monate
     Letzte Ratingänderung:     n/a
     Analyst:                   René Parmantier

2G Energy AG: Prognose 2026 hängt fast vollständig am zweiten Halbjahr.
PARMANTIER & CIE. Research bestätigt Verkaufsempfehlung

Halbjahresbericht zeigt 0,6 % EBIT-Marge, ein durch Kundenanzahlungen
finanziertes Working Capital und einen Auftragsbestand von über 600 Mio. EUR
ohne Lieferjahresaufteilung. Für Energy Vault belegen die SEC-Unterlagen
eine Reservierungsgebühr von 17,0 Mio. USD, keine Kaufpreisanzahlung.
Kursziel unverändert 39,00 EUR.

Frankfurt am Main, 15. Oktober 2026. Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9)
hat heute ihren Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht. PARMANTIER & CIE.
Research hat den Bericht sowie die bei der US-Börsenaufsicht SEC
eingereichten Unterlagen des Kunden Energy Vault Holdings, Inc. ausgewertet
und bestätigt im Research-Update vom 15. Oktober 2026 die Empfehlung
Verkaufen. Das Kursziel von 39,00 EUR ist das Bewertungsergebnis unseres
Research-Modells; es liegt rund 29 % unter dem Xetra-Schlusskurs vom 14.
Oktober 2026 von 54,85 EUR.

Kernaussagen

  * Umsatz im ersten Halbjahr 136,0 Mio. EUR (Vorjahr: 169,9 Mio. EUR), EBIT
    0,8 Mio. EUR (Vorjahr: 5,7 Mio. EUR), EBIT-Marge 0,6 %.

  * Für die bestätigte Prognose (440 bis 490 Mio. EUR Umsatz, 9,5 bis 10,5 %
    EBIT-Marge) muss das zweite Halbjahr nach unserer Rechnung 304 bis 354
    Mio. EUR Umsatz und rund 98 % des Jahres-EBIT liefern.

  * Der operative Cashflow von 39,5 Mio. EUR beruht auf einem Anstieg der
    erhaltenen Kundenanzahlungen um 123,2 Mio. EUR. Das ist Vorfinanzierung
    durch Kunden, keine frei verfügbare Liquidität.

  * Der Auftragsbestand von über 600 Mio. EUR wird weder nach Lieferjahren
    aufgeschlüsselt noch übergeleitet.

  * Bei Energy Vault ist in den SEC-Unterlagen eine Reservierungsgebühr von
    17,0 Mio. USD belegt. Die von 2G gemeldete Anzahlung im mittleren
    zweistelligen Millionenbereich ist dort bislang nicht eigenständig
    dokumentiert.

1. Erstes Halbjahr: Umsatz minus 20 %, EBIT nahe null

Der Konzernumsatz sank um rund 20 % auf 136,0 Mio. EUR, der Umsatz mit
Neuanlagen um 36,4 % auf 52,6 Mio. EUR. Das EBIT fiel auf 0,8 Mio. EUR. Das
Unternehmen nennt als Gründe unter anderem Einmalkosten aus IT-Projekten,
höhere Abschreibungen und einen vorgezogenen Personalaufbau. Der Bericht
erschien wegen der Umstellung auf ein neues ERP-System später als üblich.

2. Die Prognose verlangt ein zweites Halbjahr ohne Vorbild

Im Vorwort schreibt der Vorstand, man gehe von einem starken zweiten
Halbjahr aus, "so dass wir die Jahresprognose zu Umsatz und Ergebnis
erreichen sollten". Nach unserer Rechnung erfordert die Prognose im zweiten
Halbjahr 304 bis 354 Mio. EUR Umsatz, das 2,2- bis 2,6-Fache des ersten
Halbjahres. Die implizite EBIT-Marge des zweiten Halbjahres läge bei 12,9
bis 14,9 %, nach 0,6 % im ersten Halbjahr und 6,6 % im Gesamtjahr 2025. Den
ersten Rechenzentrumsauftrag realisiert 2G laut eigener Mitteilung erst mit
Ankunft der einzelnen Anlagen in den USA, die Auslieferung beginnt im
vierten Quartal. Jede Verzögerung verschiebt Umsatz unmittelbar nach 2027.

3. Anzahlungen finanzieren den Hochlauf, sie sind kein Umsatz

Die 123,2 Mio. EUR sind die Veränderung der erhaltenen Anzahlungen im ersten
Halbjahr, nicht deren Bestand und kein realisierbarer Umsatz. Zum 30. Juni
2026 stehen 162,8 Mio. EUR auf der Passivseite, weitere 41,4 Mio. EUR sind
von den Vorräten abgesetzt, brutto rund 204 Mio. EUR (unsere Rechnung),
einschließlich Anzahlungen aus Vollwartungsverträgen. Die Mittel flossen in
Material (plus 36,5 Mio. EUR), unfertige Erzeugnisse (plus 48,2 Mio. EUR)
und Anzahlungen an Lieferanten (plus 28,4 Mio. EUR). Der Finanzmittelfonds
von 29,3 Mio. EUR entspricht rund 18 % der passivierten Kundenanzahlungen.
Der Vorstand spricht von einer "starken Bilanz"; die Eigenkapitalquote sank
von 51,0 % auf 38,3 %.

4. Über 600 Mio. EUR Auftragsbestand: Größe ohne Fälligkeit

2G nennt rund 200 Mio. EUR Auftragsbestand zu Jahresbeginn und über 600 Mio.
EUR zum 30. Juni 2026. Eine einfache Fortschreibung mit 479,4 Mio. EUR
Auftragseingang und 136,0 Mio. EUR Umsatz ergibt rund 543 Mio. EUR (unsere
Rechnung). Die Differenz kann definitorische Gründe haben; der Bericht
erklärt sie nicht. Entscheidend ist ohnehin, welcher Teil des Bestands 2026,
2027 oder 2028 ausgeliefert und als Umsatz und Ergebnis realisiert wird.
Diese Angabe fehlt.

5. Energy Vault: Reservierung belegt, Anzahlung gemeldet

Laut Quartalsbericht (Form 10-Q) von Energy Vault reservierte das
Unternehmen im Mai 2026 bei der 2G Energy Inc. Produktionsslots und zahlte
bis Juli insgesamt 17,0 Mio. USD Reservierungsgebühr. Die Vereinbarung
verpflichtete keine Seite zum Kauf; angerechnet wird die Gebühr nur bei
fristgerechtem Vertragsschluss. 2G meldete am 23. September 2026 einen
Auftrag über 275 MW und am 29. September eine Anzahlung im mittleren
zweistelligen Millionenbereich zur Ablösung der Reservierung. Am 14. August
2026 schloss eine Energy-Vault-Tochter einen besicherten Kredit über rund
137,5 Mio. USD für Stromerzeugungsanlagen; der Lieferant ist geschwärzt, für
August ist eine Ziehung von bis zu 38,4 Mio. USD vorgesehen, Fälligkeit 2.
Januar 2028. Ob dieser Kredit den 2G-Auftrag finanziert, ist nicht
bestätigt. Träfe das zu, wäre die Anzahlung nach unserer Einschätzung
überwiegend fremdfinanziert. Unsere frühere Einordnung eines
Parallelauftrags bei Rolls-Royce MTU haben wir korrigiert: Energy Vaults
Mitteilung vom 10. September über 275 MW auf Rolls-Royce-MTU-Basis kann
dieselbe Kapazität betreffen.

Investmentsicht

Die Nachfrage ist real. Solange das zweite Halbjahr fast das gesamte
Jahresergebnis tragen muss und die Fälligkeit des Auftragsbestands nicht
offengelegt ist, sehen wir das Chance-Risiko-Profil negativ. Wir bestätigen
die Empfehlung Verkaufen mit einem Kursziel von 39,00 EUR als Ergebnis
unseres Bewertungsmodells.

Welche Angaben Investoren jetzt verlangen sollten

Erstens eine Fälligkeitsanalyse des Auftragsbestands nach Lieferjahren 2026,
2027 und 2028 mit Überleitung vom Jahresanfangsbestand. Zweitens einen
Lieferplan für die Rechenzentrumsaufträge mit erwarteten Abnahme- und
Realisierungszeitpunkten. Drittens eine Überleitung der erhaltenen
Anzahlungen nach Neuanlagen und Wartungsverträgen, nach Großaufträgen sowie
nach Barzahlung und Bankaval. Viertens eine transparente Bestätigung der
Großkundenverträge: Vertragspartei, Zahlungsmeilensteine, Stornierungsregeln
sowie von 2G gestellte Garantien oder Anzahlungsavale nach dem 30. Juni
2026.

Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung fasst das unabhängige
Research-Update der Parmantier & Cie. GmbH vom 15. Oktober 2026 zur 2G
Energy AG zusammen und ist eine Anlageempfehlung im Sinne der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung). Sie ist keine Anlageberatung
und kein Angebot oder keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren. Die Studie wurde unabhängig erstellt und ist vom Emittenten
weder beauftragt noch vergütet. Empfehlung und Kursziel beruhen auf dem
Bewertungsmodell und den Annahmen von Parmantier & Cie. Research und können
sich ändern. Ratingsystem: Kaufen über +15 %, Halten -15 % bis +15 %,
Verkaufen unter -15 % erwartete Kursentwicklung auf Sicht von zwölf Monaten.
Angaben zu Interessenkonflikten, Positionen, Empfehlungshistorie und
Methodik sind in der vollständigen Studie enthalten.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f197cfc602a84194cf4e96978ae7cebf

Kontakt für Rückfragen:
Parmantier & Cie. GmbH
René Parmantier, Analyst
Hungener Straße 6, 60389 Frankfurt am Main
rp@parmantiercie.com

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=d8a33c8c-c88b-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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