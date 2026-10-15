Original-Research: Bastei Lübbe AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG

15.10.2026 / 14:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG

     Unternehmen:               Bastei Lübbe AG
     ISIN:                      DE000A1X3YY0

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      15.10.2026
     Kursziel:                  12,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Besuch auf der Buchmesse Frankfurt bestätigt gute Marktposition und weitere
Wachstumsmöglichkeiten

Wir hatten vergangene Woche die Gelegenheit, uns auf der Buchmesse Frankfurt
mit CFO Mathis Gerkensmeyer über die aktuellen Trends im Buchmarkt
auszutauschen. Unsere wesentlichen Takeaways:

  * Das Buch lebt: Mit erneut über 235.000 Besuchern bleibt die Frankfurter
    Buchmesse, die weltweit größte ihrer Art, ein Publikumsmagnet. Vor allem
    am Wochenende war der Andrang so hoch, dass der Veranstalter die
    Aufteilung der Ausstellerflächen angepasst hatte, um die Massen besser
    durch die Messe zu leiten. Die Entwicklung des Gesamtmarktes bleibt
    indes volatil. Nach einem schwierigen ersten Halbjahr mit
    Umsatzrückgängen in vier von sechs Monaten verlief der Zeitraum Juli bis
    September (Q2 für Bastei Lübbe) spürbar freundlicher. Während der
    Gesamtmarkt nahezu stagnierte, wuchs der Belletristikmarkt in allen drei
    Monaten um 2,7% bis 5,8%. Das stützt unsere Erwartung einer deutlichen
    Ergebnisverbesserung in Q2.

[Abbildung]

  * Young & New Adult omnipräsent: Das Segment Young & New Adult bleibt
    außerordentlich beliebt und dürfte weiter überproportional wachsen.
    Diesen Trend haben allerdings viele Wettbewerber erkannt, weshalb die
    Kategorie auf der Messe allgegenwärtig war. Mit den Imprints LYX und One
    sowie der engen Zusammenarbeit mit Thalia sehen wir Bastei Lübbe im
    deutschen Markt exzellent positioniert. Wir erwarten jedoch, dass die
    Margen nicht mehr auf die außerordentlich hohen Niveaus von teilweise
    über 15% EBIT-Marge zurückkehren.

  * Kinderbücher und Spiele im Trend: Auch Kinderbücher waren stark
    vertreten. Der Markt wächst anhaltend und ist durch viele erfolgreiche
    mittelständische Anbieter heterogen strukturiert. Ein ähnliches Bild
    zeigt sich bei Gesellschaftsspielen, die sich auch bei Erwachsene einer
    großen Beliebtheit erfreuen. Mit dem Imprint Baumhaus ist Bastei Lübbe
    im Kinderbuchbereich bereits gut aufgestellt. Nach eigenen Angaben will
    das Unternehmen dieses Segment aber weiter ausbauen und stärker an der
    attraktiven Entwicklung im Spielemarkt teilhaben.

  * Digital weiter gefragt: Auch die wachsende Beliebtheit von Hör- und
    Audiobüchern war auf der Messe spürbar. Mit Shelfie, dem "Hörbuch zum
    Anfassen", hat Bastei Lübbe eine vielbeachtete Innovation in diesem
    Markt platziert. Die unmittelbaren Umsatzeffekte dürften allerdings noch
    überschaubar sein. Sie sollten dennoch dazu beitragen, den bereits
    überdurchschnittlichen Digitalanteil von bereits über 30% weiter zu
    steigern.

Fazit: Insgesamt kommen wir mit einem positiven Eindruck von der Buchmesse
zurück. Das Medium Buch bleibt gefragt und wächst in vielen Marktsegmenten,
in denen Bastei Lübbe mit seinen Imprints eine führende oder zumindest gute
Position innehat. Flankiert vom wachsenden Digitalgeschäft sehen wir das
Unternehmen gut aufgestellt, um seine Marktposition in den kommenden Jahren
auszubauen. Die Jahresziele halten wir weiterhin für gut erreichbar. Beides
spiegelt sich u.E. nicht im aktuellen Kurs wider. Wir empfehlen die Aktie
daher unverändert zum Kauf mit einem Kursziel von 12,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f90301474a2874ed9f3764fe98f3ff17

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=7dfbb77e-c88e-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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