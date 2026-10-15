Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Pause der Sondierungen in Berlin

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zur Pause der Sondierungsgespräche in Berlin:

"Die Grünen und die SPD haben in Berlin ihre Sondierungsgespräche auf Eis gelegt. Da aber zumindest der Berliner Landesverband der Grünen entschlossen scheint, das Bündnis nicht scheitern zu lassen, sei hier gesagt: Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das rot-grün-rote Bündnis in Berlin ist schon jetzt an der Wirklichkeit gescheitert. Die Beteiligten wollen es nur noch nicht wahrhaben. Das ist verständlich: Aus Sicht der Parteispitze der Linken und auch der Grünen und der SPD ist es eine historische Chance, in Berlin ein linkes Bündnis umzusetzen, das für die Menschen einen Unterschied macht. Nicht nur die Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat dafür in den vergangenen Monaten ziemlich viel gerackert. Aber die letzten Tage und Wochen haben gezeigt: Es ist eine Illusion, dass sie in Berlin eine "umarmende Politik für alle Menschen" machen kann."/yyzz/DP/men

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