Regierung will Baustandards absenken - Details sollen in nächsten Tagen stehen

Berlin, 15. Okt (Reuters) - ⁠Justizministerin Stefanie Hubig will die Details des neuen Gebäudetyps E für ein einfacheres und günstigeres Bauen in den nächsten Tagen vorstellen. Bauen sei viel zu teuer geworden in Deutschland, sagte die SPD-Politikerin, die innerhalb der Bundesregierung für die Mietregulierung zuständig ist, am Donnerstag beim Wohngipfel in Berlin. Als Beispiel nannte sie den Schallschutz, der so ausgeprägt sei, als ‌seien wir eine "Nation von Stepptänzern". Der neue Standard werde immer noch ausreichend sein. Er müsse für beide Vertragsparteien funktionieren und rechtssicher sein. Er dürfe keine neue Unsicherheit und keine neue Bürokratie schaffen.

Hubig sagte, die Pläne ⁠seien fertig, aber noch ⁠in der regierungsinternen Abstimmung. "Wir diskutieren die Optionen." Es sei aber nur noch eine Frage von Tagen bis zur Vorstellung. Es dürften nicht nur Wohnungsbaugesellschaften profitieren, sondern auch die Mieter. Hubig hatte die Eckpunkte bereits im November 2025 vorgestellt, weswegen die Baubranche immer wieder angemahnt hatte, die Umsetzung schneller anzugehen.

Die Justizministerin wandte sich gegen die Enteignung großer Wohnungsgesellschaften, die die Linke nach ihrem Erfolg bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus durchsetzen will. Die Bundesregierung sei ‌sich einig, dass die sogenannte Vergesellschaftung nicht zielführend sei. "Sie kostet viel ‌und bringt wenig." Es müsse stattdessen in neue Wohnungen investiert werden. Dafür wolle der Bund eine eigene Baugesellschaft gründen. Geplant ist auch ein Gesetz, um solche Enteignungen in den Bundesländern zu untersagen. Das sei aber nicht trivial und dauere noch etwas, ⁠so Hubig.

MIETWUCHER SOLL SCHÄRFER BEKÄMPFT WERDEN

In der Mietregulierung will Hubig als nächstes schärfer gegen Mietwucher vorgehen. Dazu werde ‌die eingesetzte Expertenkommission zum Jahresende hin Empfehlungen vorlegen. Die Androhungen ⁠bei Verstößen seien in der Praxis oft ein zahnloser Tiger. Es brauche hier mehr Biss. Mietwucher liegt vor, wenn die vereinbarte Miete ortsübliche Vergleichswerte um mehr als 50 Prozent übersteigt und der Vermieter eine Zwangslage oder Unerfahrenheit ausnutzt. Hubig sagte, ein Mietenstopp für einen bestimmten Zeitraum wäre ein wirksames Mittel. ‌Dies sei aber nicht durchsetzbar in der Koalition mit der ⁠Union. Deswegen lohne es sich nicht, dort Energie ⁠reinzustecken.

Im Bundestag wird - nach der bereits erfolgten Verlängerung der Mietpreisbremse - derzeit ein weiteres Paket zur Mietenregulierung beraten, von dem Hubig hofft, dass es bis zum Jahresende beschlossen wird. Es sieht schärfere Regeln bei Indexmieten, Kurzzeitvermietungen und möblierten Wohnungen vor.

Sebastian Dullien vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung sagte beim Wohngipfel, pauschale Eingriffe in den Wohnungsmarkt seien nicht gut. Dies sei aber anders, wenn sie gezielt seien und übergangsweise greifen würden, bis wieder mehr gebaut werde. Dann könnten sie helfen, die ökonomischen Folgen der Wohnungsknappheit abzufedern. Es brauche staatlichen Wohnungsbau, um bezahlbare Wohnungen zu schaffen.

Prognosen des Münchner Ifo-Instituts zufolge dürften in diesem Jahr nur 185.000 Wohnungen fertiggestellt werden - ein ⁠15-Jahres-Tief. Zum Vergleich: 2025 waren es 206.600 Einheiten. Der Bedarf liegt bei mindestens 300.000 Wohnungen pro Jahr.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)