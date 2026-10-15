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Schon profitabel? Was wir zum IPO von Anthropic wissen

onvista · Uhr
Thema: KI

Der KI-Anbieter Anthropic will an die Börse. Ausgewählten Investoren bot der Konzern in dieser Woche weitere Einblicke. Wir ordnen die wichtigsten Zahlen für dich ein.

Die Claude-App auf einem Smartphone
Quelle: Adobe.com/Koshiro K
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Mehr Umsatz und sogar schon Ansätze der Profitabilität: Anthropic, Anbieter der KI "Claude", hat in dieser Woche im Zuge seiner IPO-Pläne einigen Investoren tiefere Einblicke ins Geschäft gewährt.

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