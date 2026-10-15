Mehr Umsatz und sogar schon Ansätze der Profitabilität: Anthropic, Anbieter der KI "Claude", hat in dieser Woche im Zuge seiner IPO-Pläne einigen Investoren tiefere Einblicke ins Geschäft gewährt.
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