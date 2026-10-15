Plus Wertvollster KI-Anbieter der Welt

Schon profitabel? Was wir zum IPO von Anthropic wissen

onvista · 15.10.2026, 16:42 Uhr Uhr

Der KI-Anbieter Anthropic will an die Börse. Ausgewählten Investoren bot der Konzern in dieser Woche weitere Einblicke. Wir ordnen die wichtigsten Zahlen für dich ein.