Selenskyj erklärt Energie-Waffenruhe für beendet - Angriff auf Raffinerie

Kiew, 15. Okt (Reuters) - ⁠Die Ukraine hat ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien mit einem Drohnenschlag in der Oblast Rjasan wieder aufgenommen. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte die von den USA vermittelte Waffenruhe im Energiesektor für beendet. "Die Blockade ist aufgehoben. Für uns ist das vorbei", sagte Selenskyj in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Zeitung "Financial Times".

Der Gouverneur von Rjasan, Pawel Malkow, teilte auf ‌Telegram mit, ein ukrainischer Drohnenangriff habe einen Brand in einer Raffinerie verursacht. Die Anlage gehört dem russischen Ölkonzern Rosneft und deckt fast fünf Prozent der russischen Ölverarbeitung ab. Sie versorgt zudem Moskau mit Treibstoff. Ein ⁠ukrainischer Regierungsvertreter bestätigte, ⁠dass der Angriff eine Reaktion auf russische Attacken in dieser Woche war. "Wir haben reagiert, weil Putin eindeutig gezeigt hat, dass er nicht tut, was Trump gesagt hat", erklärte der Insider.

Bei russischen Angriffen mit mehr als 500 Drohnen wurden in der ukrainischen Region Kirowohrad drei Menschen getötet und sechs verletzt. Der staatliche Energiekonzern Naftogaz teilte mit, eine Gasförderanlage in Poltawa sei beschädigt und der Betrieb eingestellt worden.

US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag überraschend ‌eine Waffenruhe im Energiesektor zwischen Russland und der Ukraine verkündet. Daraufhin ‌hatte Kiew die Angriffe auf russische Raffinerien ausgesetzt. Trump machte diese Angriffe für steigende Dieselpreise auf den Weltmärkten verantwortlich. Selenskyj zeigte sich jedoch zunehmend frustriert über anhaltende russische Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur, durch die zeitweise 600.000 Menschen ohne Strom ⁠waren. Der Kreml erklärte am Donnerstag, die ukrainischen Angriffe liefen den US-Friedensbemühungen zuwider. Zuvor hieß es aus Moskau, ‌die genaue Ausgestaltung der Waffenruhe sei noch nicht festgelegt worden.

"DAS ⁠WAR ABSICHT"

Die Spannungen zwischen Kiew und Washington haben sich damit deutlich verschärft. Trump hatte am Samstag die Ablösung von Selenskyj gefordert und die ukrainischen Angriffe kritisiert. Einen Tag zuvor hatte er ein Abkommen über Diesellieferungen mit Russland angekündigt, um die Kraftstoffpreise zu senken. Trotz des vorübergehenden Stopps der ‌ukrainischen Angriffe erhielt Kiew nach eigenen Angaben in den vergangenen ⁠Tagen keine US-Frühwarnungen vor russischen Raketenangriffen mehr. Darüber ⁠hinaus sei der militärische Satellitendienst Starshield gedrosselt worden. SpaceX-Chef Elon Musk erklärte dazu, die US-Regierung kontrolliere die Geschwindigkeit des Systems.

Der für das ukrainische Militär wichtige Satelliten-Internetdienst Starshield funktioniert bei Bewegung wieder uneingeschränkt, wie aus Kreisen des Verteidigungsministeriums in Kiew am Donnerstag verlautete. Selenskyj zufolge hatten US-Vertreter zudem gedroht, Geheimdienstinformationen zurückzuhalten, falls die Ukraine die Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur nicht stoppe. Die Ausfälle bei den Frühwarnungen seien gegenüber Kiew als technischer Fehler dargestellt worden. Selenskyj wies dies jedoch zurück: "Das war kein technisches Problem, das war Absicht", sagte er der "Financial Times".

Unterdessen teilte die ukrainische Marine mit, sie habe bei einem nächtlichen Angriff auf den Flugplatz Borissoglebsk ⁠in der russischen Oblast Woronesch sechs russische Kampfflugzeuge vom Typ Su-34M zerstört. Dabei sei das Küstenraketensystem Neptun eingesetzt worden.

(Bericht von Daniel Flynn, Max Hunder, Dan Peleschuk und Lina GolovnyaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)