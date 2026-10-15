SPD wählt auf Bremer Sonderparteitag am 16. und 17. Januar Parteispitze neu

Berlin, ⁠15. Okt (Reuters) - Die SPD wird am 16. und 17. Januar in Bremen ‌ihren Sonderparteitag abhalten. "Auf diesem Parteitag werden der gesamte Parteivorstand ⁠neu ⁠gewählt und auch alle weiteren Wahlen durchgeführt", erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag aus Parteikreisen. SPD-Chef ‌Lars Klingbeil hatte ‌am Montag nach dem Rücktritt von Bärbel Bas ⁠als Arbeitsministerin und SPD-Co-Chefin diesen ‌Sonderparteitag vorgeschlagen. ⁠Klingbeil hatte in diesem Zusammenhang angekündigt, sich dann auch selbst zur Wahl ‌zu ⁠stellen. Zuvor hatte ⁠das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) über den Termin berichtet.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)