SPD wählt auf Bremer Sonderparteitag am 16. und 17. Januar Parteispitze neu
Berlin, 15. Okt (Reuters) - Die SPD wird am 16. und 17. Januar in Bremen ihren Sonderparteitag abhalten. "Auf diesem Parteitag werden der gesamte Parteivorstand neu gewählt und auch alle weiteren Wahlen durchgeführt", erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag aus Parteikreisen. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte am Montag nach dem Rücktritt von Bärbel Bas als Arbeitsministerin und SPD-Co-Chefin diesen Sonderparteitag vorgeschlagen. Klingbeil hatte in diesem Zusammenhang angekündigt, sich dann auch selbst zur Wahl zu stellen. Zuvor hatte das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) über den Termin berichtet.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)