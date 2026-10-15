Chip-Schwergewichte SK Hynix und Samsung

Südkoreanischer Kospi sackt um sieben Prozent ab

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Ein Chip-Wafer für die Herstellung von Halbleitern.
Quelle: Adobe.com/xiaoliangge
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Der Abverkauf bei Halbleitern hat sich am Donnerstag fortgesetzt und den Kospi in Südkorea absacken lassen. Der Index verlor am Morgen sieben Prozent. Die Index-Schwergewichte Samsung und SK Hynix rutschten um neun respektive elf Prozent ab.

Der Kospi, einer der bislang stärksten Indizes in diesem Jahr, befindet sich damit praktisch in einem neuen Bärenmarkt, definiert als Rückgang von 20 Prozent vom jüngsten Zwischenhoch aus. Bereits im Sommer hatte es einen kräftigen Rückgang des Marktes dort gegeben. Auf Jahressicht notiert der Chip-lastige Index weiter rund 30 Prozent im Plus.

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Am Mittwoch hatten Daten zur Inflation in den USA die Stimmung unter den Anlegern getrübt. Die unerwartet hohe Teuerung macht eine Zinsanhebung durch die US-Notenbank Fed wahrscheinlicher. Höhere Zinsen belasten Aktien tendenziell und erschweren zudem den milliardenschweren Ausbau von KI-Rechenkraft. Bereits seit geraumer Zeit hinterfragen die Anleger den Boom ohnehin, von dem Aktien wie SK Hynix und Samsung in diesem Jahr besonders profitierten.

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