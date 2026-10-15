TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 15. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 SWE: Nordea, Q3-Zahlen 07:00 AUS: VAT Group, Q3-Umsatz 07:00 CHE: DocMorris, Q3-Umsatz 07:00 SWE: EQT, Q3-Umsatz 07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen 07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Produktionsbericht 09:30 DEU: Munich Re, Online-Pk zum Rückversicherer-Treffen, Baden-Baden 10:30 DEU: Trumpf SE, Jahres-Pk 13:00 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen 22:00 USA: Alcoa, Q3-Zahlen 22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 8/26 (detailliert) 08:00 GBR: BIP 8/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 8/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 8/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 8/26 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Erzeugerpreise 9/26 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 10/26 16:00 USA: Lagerbestände 8/26 18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt über Berufung von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim 11:00 DEU: TransVer Day des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV) 12:00 DEU: Fortsetzung Streit vor Arbeitsgericht um Zahlung von Mindestlohn in einer Werkstatt für Behinderte GBR: German British Business Summit 2026 - Gipfeltreffen in London BEL: EU-Gipfel bis 16.10.26

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