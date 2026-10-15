Tech-Verkaufswelle bleibt. Erzeugerpreise sehr heiß.

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Die Inflationssorgen verschärfen sich. Die US-Erzeugerpreise stiegen im September um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat und 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, deutlich stärker als die erwarteten 0,6 beziehungsweise 5,5 Prozent. Ein großer Teil des Anstiegs kommt von den höheren Energiepreisen. Gleichzeitig setzt sich der Abverkauf bei KI- und Halbleiterwerten fort. Nasdaq-Futures verlieren rund 1,3 Prozent, obwohl die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen deutlich auf etwa 5,08 Prozent fällt. Im Zentrum stehen zunehmend Finanzierungsrisiken. Die Kreditrisikoprämien von CoreWeave, Oracle und SoftBank sind kräftig gestiegen, während Anthropic zwar ein Umsatzplus von rund 45 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 16,8 Milliarden US-Dollar meldet, das Wachstumstempo aber nachlässt. Taiwan Semiconductor Manufacturing liefert dagegen starke Zahlen und einen über den Erwartungen liegenden Ausblick, kann die Stimmung aber bislang nicht drehen. Die entscheidende Frage ist nicht mehr, ob die KI-Nachfrage stark ist, sondern ob der Kapitalmarkt bereit bleibt, den gewaltigen Ausbau weiter zu finanzieren.



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