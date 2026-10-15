Trading-Chance Bitcoin: Einstiegssignal!

DAS sind die Schwächen klassischer Indikatoren

Klassische technische Indikatoren wie der MACD (Moving Average Convergence Divergence), die Stochastik oder der RSI (Relative Strength Index) dienen in der Chartanalyse als mathematische Filter, um aus dem ständigen Rauschen der Kursbewegungen konkrete Handelssignale zu generieren.

Obwohl sie optisch unterschiedlich dargestellt werden – der MACD meist als Histogramm mit Signallinien, RSI und Stochastik als oszillierende Linien in separaten Fenstern –, folgen sie bei der Signalgenerierung bewährten Mustern. Der RSI und die Stochastik arbeiten als klassische Oszillatoren mit festen Begrenzungen, meist zwischen 0 und 100. Sie generieren Signale vor allem durch das Erreichen extremer mathematischer Schwellenwerte: Steigt der RSI über 70 oder die Stochastik über 80, gilt ein Asset als „überkauft“, was ein baldiges Nachlassen des Kaufdrucks und ein potenzielles Verkaufssignal andeutet; fallen sie unter 30 bzw. 20, gilt der Markt als „überverkauft“, was Kaufgelegenheiten signalisiert. Zusätzliche Dynamik entsteht durch das Kreuzen von Signallinien, wie es bei der Stochastik der Fall ist, oder durch das Entstehen von Divergenzen, wenn der Kurs beispielsweise ein neues Hoch markiert, der Indikator dieses Hoch jedoch nicht mehr bestätigt. Der MACD wiederum generiert seine Signale primär durch das Kreuzen zweier exponentiell geglätteter Durchschnitte oder durch den Schnitt der MACD-Linie mit der Nulllinie, was den Wechsel von einem Abwärts- in einen Aufwärtstrend (und umgekehrt) anzeigt.

Was all diese klassischen Indikatoren in ihrer fundamentalen Berechnungsmethode tiefgreifend eint, ist ihre vollständige Abhängigkeit von historischen Schlusskursen innerhalb eines starr definierten Zeitfensters (wie den typischen 14 Perioden beim RSI). Sie alle nutzen gleitende Durchschnitte, Summierungen oder prozentuale Verhältnisse vergangener Preisspannen, um den aktuellen Ist-Zustand zu glätten. Mathematisch betrachtet handelt es sich bei ihnen ausnahmslos um nachlaufende Indikatoren (Lagging Indicators). Sie besitzen keine prophetische Kraft, sondern komprimieren lediglich die Kursdaten der jüngsten Vergangenheit in eine mathematische Formel. Da die Zeitkomponente (die Periodenlänge) in diesen Standardformeln fixiert ist, gehen sie implizit davon aus, dass sich die Marktgeschwindigkeit und die historische Schwankungsbreite der Kurse konstant fortbewegen.

Genau in dieser mathematischen Starrheit liegt die größte fundamentale Schwäche all dieser Werkzeuge bei plötzlichen Volatilitätsveränderungen. Da klassische Indikatoren standardmäßig keine dynamische Volatilitätskomponente – wie sie etwa in den Bollinger Bändern über die Standardabweichung integriert ist – besitzen, werden sie von abrupten Marktphasenwechseln regelrecht blindgestellt. Kommt es nach einer langen Phase geringer Volatilität zu einem plötzlichen, hochvolatilen Ausbruch (beispielsweise durch makroökonomische Nachrichten oder geopolitische Ereignisse), reagieren Oszillatoren wie der RSI oder die Stochastik extrem fehlerhaft. Sie schießen innerhalb weniger Kerzen tief in die überkaufte oder überverkaufte Zone und verharren dort stunden- oder tagelang wie „festgeklebt“. Ein Trader, der nun rein mechanisch antizyklisch handelt, weil der Indikator „überkauft“ anzeigt, shortet mitten in einen explodierenden, hochvolatilen Trend hinein und erleidet schwere Verluste. Umgekehrt verharren diese Indikatoren bei einem plötzlichen Abflachen der Volatilität in einer trägen Seitwärtsphase ereignislos in der Mitte ihrer Skala und generieren entweder gar keine Signale oder eine Flut von Fehlsignalen, da minimale, bedeutungslose Kursschwankungen mathematisch überbewertet werden. Da klassischen Indikatoren der Sinn für die aktuelle Kompression oder Expansion des Marktes fehlt, interpretieren sie eine bloße Ausweitung der Schwankungsbreite fälschlicherweise als starken Trend und einen legitimen Trend schlicht als mathematischen Extremwert.

Good to know about: RW Predator

Wir würden niemals Indikatoren nutzen, wenn diese uns, wie die oben aufgeführten, nur das anzeigen, was wir im nackten Chart auch ohne sie bereits erkennen könnten. Unser Instrument ist entsprechend auch anders konzipiert und generiert dadurch auch teilweise überraschende Signale. Während die klassischen Indikatoren von Natur aus zwischen festen Grenzen oszillieren und ihre relativen Grenzen aus der jüngsten Vergangenheit (und der dort vorherrschenden Volatilität) ziehen, ist RW Predator völlig losgelöst davon. Er ist nicht von hoher oder niedriger Volatilität abhängig und normiert, sondern filtert die Struktur innerhalb der einzelnen Kerzen im Chart. Dabei geht es vornehmlich darum, welche Stellung Open und Close zueinander haben und wie sich diese Struktur in Serie darstellt. Ein Long-Signal (auf steigende Kurse setzend) ist daher auch nicht zwingend daran gekoppelt, dass der Markt etwa vorher gefallen sein muss, und ein Short-Signal (auf fallende Kurse wettend) nicht an vorher stark gestiegene Notierungen.

Frisches Signal!

Der RW Predator zeigt im Vier-Stunden-Chart ein Long-Setup an. Der Indikator dreht brandaktuell aus der Signal-Zone gen Norden und macht damit eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen kurzfristigen Aufwärtsschub deutlich.

Um die Signale und deren Qualität besser einordnen zu können, haben wir die jüngsten Signale für die Long-Seite mit einer senkrecht-gestrichelten Linie markiert. Wir sehen sofort, dass es fast ausnahmslos zeitnah nach dem Signal eine kurzfristige Rallye gegeben hat. Ein Long-Signal wird generiert, wenn der Indikator auf die untere, waagerechte Signallinie aufsetzt oder darunter abtaucht und anschließend wieder nach oben wegzieht. Man steigt klassischer Weise ein, wenn der Indikator die Signallinie nach oben verlässt.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Ein weiteres kurzfristiges Setup. Diesmal aus dem Krypto-Sektor und in keinem geringeren Markt, als der beliebtesten Krypto-Währung: Bitcoin! Wir haben für diese Trading-Chance ein passendes Produkt von der UniCredit ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

HVB Mini Future Bull auf den Bitcoin

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen HVB Mini Future Bull des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis bei 75.316,747 US-Dollar und die K.O.-Schwelle bei 79.120 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 82.415 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 9,14. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR32GU.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 100.000 USD

Unterstützungen: 75.000 USD

HVB Mini Future Bull auf den Bitcoin

Basiswert Bitcoin WKN UR32GU ISIN DE000UR32GU5 Basispreis 75.316,747 USD K.O.-Schwelle 79.120 USD Typ Mini Future Laufzeit endlos Emittent UniCredit Hebel 9,14 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.