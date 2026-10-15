Trading-Chance Heizöl: Kurzfristige Chance

Good to know about: Heizöl

Heizöl ist als klassisches Raffinerieprodukt untrennbar mit den globalen Rohölmärkten verbunden, da es im Grunde der gleichen Destillationsfraktion wie Diesel angehört und somit direkt aus der Verarbeitung von Rohöl hervorgeht.

Da dieser Energieträger ein Sekundärprodukt ist, findet seine physische Erzeugung logischerweise dort statt, wo sich die weltweit größten Raffineriekapazitäten befinden, was nicht zwingend mit den Förderorten des Rohöls übereinstimmen muss. Die absoluten Schwergewichte in der globalen Verarbeitung sind die Vereinigten Staaten, China, Russland sowie die hochmodernen Raffineriekomplexe im Nahen Osten, insbesondere in Saudi-Arabien, und in Teilen Asiens wie Indien.

Beim grenzüberschreitenden Handel und den Exportströmen zeigen sich deutliche regionale Schwerpunkte, wobei Russland historisch und trotz jüngerer Sanktionen einer der größten Exporteure dieser Destillatklasse für den europäischen Raum war, während die USA den lateinamerikanischen Markt dominieren und der Nahe Osten zunehmend als globaler Hub fungiert. Auf der Gegenseite stehen die Hauptimporteure, zu denen traditionell die strukturell kalten Regionen der Erde gehören, allen voran der Nordosten der USA, weite Teile Mittel- und Nordeuropas sowie die Industrienationen Ostasiens wie Japan und Südkorea, die über keine nennenswerten eigenen Ölvorkommen verfügen und im Winter auf massive Importe angewiesen sind.

Die Preisbildung und Dynamik auf diesem Rohstoffmarkt werden von einem komplexen Geflecht fundamentaler Einflussfaktoren gesteuert, bei denen die geopolitische Lage in den Förderregionen, die Förderquoten der OPEC-Plus-Allianz und die globalen Raffineriemargen, der sogenannte Crack-Spread, die Basis bilden. Der mit Abstand volatilste und kurzfristig dominierende Treiber ist jedoch das Wetter, da die Nachfrage nach diesem Produkt extrem saisonal geprägt ist und fast ausschließlich in den kalten Monaten des Jahres explodiert. Ein strenger, lang anhaltender Winter auf der Nordhalbkugel kann die Lagerbestände in kürzester Zeit leeren und die Preise massiv in die Höhe treiben, während ein milder Winter zu einem Angebotsüberhang und drastischen Kursverfällen führt.

In diesem meteorologischen Kontext spielen globale Klimaphänomene wie die El-Niño-Südliche Oszillation eine entscheidende Rolle für die globalen Handelsströme und Preisprognosen. Während eines typischen El-Niño-Ereignisses kommt es im Nordosten der USA und in Teilen Kanadas – den weltweit wichtigsten Verbrauchsregionen für Heizzwecke – statistisch gesehen zu überdurchschnittlich milden Wintermonaten, was die Nachfrage spürbar dämpft und die Notierungen an den Terminbörsen unter Druck setzt. Das Gegenstück dazu, das La-Niña-Phänomen, bewirkt meist das genaue Gegenteil und führt im Norden der USA und in Teilen Asiens zu extrem kalten und schneereichen Wintern, was die Verbrennungsrate zur Wärmeerzeugung abrupt nach oben schnellen lässt und den globalen Markt verknappt. Darüber hinaus beeinflussen diese Klimamuster auch die Angebotsseite, da La-Niña-Jahre oft mit einer überdurchschnittlich aktiven Hurrikansaison im Golf von Mexiko einhergehen, was die dortigen Ölplattformen und Raffinerien bedroht, zu Produktionsausfällen führt und somit über die Angebotsverknappung einen doppelten Preisschock auslösen kann.

Was steckt hinter kurzfristigen saisonalen Mustern?

Auch im kurzen Zeitfenster stehen hinter saisonalen Mustern fundamentale Effekte. Diese haben unter anderem mit Lieferperioden zu tun, gründen auf Berichtszeitpunkten oder stark wetteranfälligen Zeitspannen. Innerhalb eines Monats gibt es in bestimmten Zeitfenstern zudem Roll-Effekte bei den Futures, sowie spezifische Berichte für den jeweiligen Rohstoff. Auch wirken sich Termine von Wirtschaftsdaten in einigen Kurzfrist-Setups aus.

Lukrativer Short-Zeitraum

Dieser saisonale Trade hat lediglich eine kurze Haltedauer, ist aber sehr lukrativ, wie wir am durchschnittlichen Gewinn pro Trade sehen können. Bei nur anderthalb Wochen Haltedauer sind 1022 Dollar Profit durchschnittlich je gehandelten Future etwa zweieinhalb Cent im Heizölpreis. Das ist beachtlich viel!

Eingestiegen wird immer zum Handelsbeginn an Handelstag (nicht Kalendertag!) 15 im Oktober. Der Ausstieg erfolgt zum Handelsende von Handelstag 22 im Monat Oktober. Handelstag 15 ist diesmal am 21. Oktober. Der Ausstieg erfolgt am 30. Oktober zum Handelsschluss.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Ein sehr kurzfristiger Trade, jedoch ein Klassiker unter unseren systematischen Trades. Das Portfolio der Shortterm Seasonals hat insgesamt 210 derartige Trades in dutzenden von Märkten. Alle haben eine Haltedauer von zwei bis 22 Handelstagen. Für diese Trading-Chance haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Mini Future Short auf Heizöl

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Mini Future Short des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis bei 5,40 US-Dollar und die K.O.-Schwelle bei 4,968 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 4,81 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 8,20. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PU1HSW.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 5,2 USD

Unterstützungen: 4,5 USD

Mini Future Short auf Heizöl

Basiswert Heizöl WKN PU1HSW ISIN DE000PU1HSW5 Basispreis 5,40 USD K.O.-Schwelle 4,968 USD Typ Mini Future Laufzeit endlos Emittent BNP Paribas Hebel 8,20 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.