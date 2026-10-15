Trotz Tech-Schwäche: Dax verbucht moderates Plus

Die erneut stark unter Druck stehende weltweite Technologiebranche hat den deutschen Leitindex Dax am Donnerstag fast unverändert gelassen. Zwar drückten die hohen Verluste von Aktien aus dem breiten Umfeld Künstlicher Intelligenz auch hierzulande auf die Stimmung der Anleger. Weil es im Dax aber nicht viele KI-Profiteure gibt und diese nicht viel Indexgewicht aufweisen, zeigte sich das deutsche Börsenbarometer mit einem Aufschlag von 0,33 Prozent auf 25.383 Zähler robust.

Hinzu kam, dass die Renditen am US-Anleihemarkt kräftig nachgaben. Jüngst hatte sich die Verzinsung zehnjähriger US-Staatspapiere noch der Marke von 5,4 Prozent angenähert. An diesem Donnerstag fiel sie deutlich auf gut fünf Prozent. Das milderte etwas die Angst, dass steigende Zinsen an den Kapitalmärkten die mit hohen Schulden finanzierten Investitionen von Unternehmen in Künstliche Intelligenz immer stärker infrage stellen könnten. Gleichwohl gerieten an der US-Technologiebörse Nasdaq die KI- und Chip-Aktien erneut unter Druck.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gewann 0,55 Prozent auf 30.216 Zähler. Hier gab es teils hohe Kursverluste von Papieren aus dem Halbleiterumfeld. Die Einbußen von Elmos Semiconductor, Jenoptik, Suss Microtec, Siltronic und Aixtron reichten von fünf bis fast 13 Prozent.

Trotz starker Quartalszahlen: Tech-Schwäche reißt TSMC-Aktie mit

Angesichts der ausgeprägten Tech-Schwäche konnten auch gute Geschäftszahlen des taiwanischen Chipriesen TSMC die Stimmung nicht aufhellen. Die auch an der US-Börse Nasdaq gelistete Aktie verlor gut 2,3 Prozent.

Das Unternehmen meldete für das September-Quartal einen überraschend hohen Gewinn. TSMC setzt sein rasantes Wachstum fort und bildet einen Gegenpol zur zunehmend negativen Stimmung im Vergleich zu Aktien mit KI-Bezug. Der Konzern bestätigte zudem das 2026er-Investitionsziel von bis zu 64 Milliarden US-Dollar.

Flatexdegiro bricht den Abwärtstrend

Das Papier von Flatexdegiro profitierte unterdessen an der MDax-Spitze mit plus 5,5 Prozent von angekündigten Aktienrückkäufen. Der Umfang soll laut dem Onlinebroker mit bis zu 100 Millionen Euro doppelt so hoch sein wie der des im Mai 2025 abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramms.

Ihren Abwärtstrend seit Anfang September mit einem Kurseinbruch von mehr als einem Drittel bis zum Vortag könnten sie nun brechen. Der Onlinebroker wird nach dem Kursrückgang in den vergangenen Monaten derzeit mit knapp 2,7 Milliarden Euro bewertet.

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(mit Material von dpa-AFX)