Trump: Keine Live-Übertragung bei Hinrichtung von Fort-Hood-Attentäter

Reuters · Uhr
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Washington, ⁠15. Okt (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat Pläne für eine Live-Übertragung der Hinrichtung des Amokläufers von Fort Hood verworfen. Die Exekution werde nicht live ‌im Internet übertragen, die engsten Angehörigen der Opfer könnten jedoch vor Ort sein, teilte Trump ⁠am ⁠Donnerstag mit. Eine Live-Übertragung hätte zwar stark zur Abschreckung dienen können, um der Welt zu zeigen, wie die USA mit "Terroristen und Abschaum" umgingen. Viele "sehr gute und wohlmeinende Menschen" wollten ‌ihn jedoch nicht sterben sehen. "Er ‌wird wie geplant durch ein Erschießungskommando hingerichtet, aber die Exekution wird nicht live übertragen", erklärte ⁠Trump. Die Angehörigen der Opfer hätten es jedoch ‌verdient, "zu sehen, wie Gerechtigkeit ⁠geübt wird".

Der verurteilte Attentäter Nidal Hasan, ein ehemaliger Psychiater der US-Armee, hatte 2009 auf dem Militärstützpunkt Fort Hood im US-Bundesstaat ‌Texas 13 Menschen ⁠erschossen. Seine Hinrichtung ist für ⁠den 3. Dezember geplant. Die Pläne des Pentagons für eine Live-Übertragung hatten heftige Debatten ausgelöst. Neben religiösen Vertretern und internationalen Beobachtern hatten sich auch führende Republikaner wie US-Vizepräsident JD Vance skeptisch geäußert. Zudem lehnte Umfragen zufolge eine Mehrheit der US-Bürger eine ⁠Live-Übertragung ab.

(Bericht von Susan HeaveyBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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