Uniper verlängert Vertrag von Vorstandschef Lewis

Düsseldorf, ⁠15. Okt (Reuters) - Uniper-Chef Michael Lewis soll den Energiekonzern in das nächste Jahrzehnt führen. Der Aufsichtsrat habe den Manager vorzeitig ‌für weitere fünf Jahre bis Ende Oktober 2031 zum Vorstandsvorsitzenden bestellt, teilte der ⁠größte ⁠deutsche Gaskonzern am Donnerstag mit. Lewis ist seit 2023 Chef des Düsseldorfer Konzerns. Mit der frühen Entscheidung wolle das Unternehmen für Kontinuität an ‌der Spitze in einer Phase ‌wichtiger strategischer Weichenstellungen sorgen.

Der Bund hatte Uniper in der Energiekrise 2022 verstaatlicht ⁠und damit vor einer drohenden Pleite bewahrt. ‌Die EU-Kommission hatte ⁠zur Auflage gemacht, dass der Bund bis Ende 2028 seine Beteiligung auf höchstens 25 Prozent plus eine ‌Aktie reduziert. ⁠Der Bund prüft derzeit, ⁠auf welche Weise dies geschieht. Möglich ist ein Verkauf oder ein Börsengang. Lewis hat sich stets dafür ausgesprochen, dass Uniper eigenständig bleiben soll.

Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).