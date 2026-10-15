Unterstützung hält: Dax-Trend entscheidet sich an dieser Marke

Dax Rückblick

Die Vorgaben der Wall Street belasten erneut die Stimmung an den Aktienmärkten. Die US-Verbraucherpreise stiegen im September stärker als erwartet und verstärkten die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen. Der Dow Jones verlor am Mittwoch 0,09 Prozent auf 51.621 Punkte, der S&P 500 gab 1,11 Prozent auf 7.719 Punkte nach.

Besonders deutlich fiel der Nasdaq 100 mit einem Minus von 2,02 Prozent zurück, Gold und Silber verloren ebenfalls stark. Der Dax beendete den gestrigen Handel bei 25.298,61 Punkten und verzeichnete damit einen leichten Gewinn von 0,15 Prozent beziehungsweise 38,71 Punkten, nachdem die Widerstandszone um 25.450 Punkte erneut nicht überwunden werden konnte.

Dax Chartanalyse

Am Donnerstagmorgen setzt sich die Schwäche im Technologiesektor fort. Der Nasdaq-Future verliert zeitweise 1,13 Prozent und notiert bei rund 29.840 Punkten. Daran ändern zunächst auch die starken Quartalszahlen von TSMC wenig. Der weltweit größte Chipauftragsfertiger steigerte seinen Gewinn im dritten Quartal um 69 Prozent auf einen neuen Rekordwert. Die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Chips bleibt damit ein wichtiger Wachstumstreiber.

Nach dem gestrigen Rücksetzer von der Widerstandszone um 25.450 Punkte setzte sich die Abwärtsbewegung im Dax zunächst fort. Bereits zum Xetra-Start fiel der Index unter die Marke von 25.200 Punkten, konnte die anfänglichen Verluste jedoch schnell reduzieren. Gegen 10.30 Uhr notiert der Dax wieder bei rund 25.235 Punkten.

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr ist die Unterstützungszone zwischen 25.200 und 25.220 Punkten entscheidend. Sie spielte bereits Anfang Oktober eine wichtige Rolle und wurde zuletzt mehrfach angelaufen. Der heutige Rücksetzer führte kurzzeitig darunter, bevor eine deutliche Gegenbewegung einsetzte. Dabei wurde die anfängliche Kurslücke geschlossen.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Für den weiteren Handelsverlauf bleibt die Zone um 25.200 Punkte entscheidend. Solange sich der Dax darüber behauptet, ist ein erneuter Anstieg bis 25.300 Punkte möglich. Erst darüber würde sich das kurzfristige Chartbild weiter verbessern und die Widerstandszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten wieder auf die Agenda rücken.

Ein nachhaltiger Bruch der Unterstützung bei 25.200 Punkten würde dagegen für eine Fortsetzung der jüngsten Abwärtsbewegung sprechen. Dann wären zunächst 25.100 und anschließend 25.000 Punkte die nächsten charttechnischen Ziele.