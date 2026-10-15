USA: Anstieg der Erzeugerpreise beschleunigt sich weiter

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WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise überraschend weiter beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im September im Jahresvergleich um 6,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einer Jahresrate von 5,4 Prozent gerechnet.

Zudem war der Preisauftrieb im August stärker als bisher bekannt. Das Ministerium revidierte die Jahresrate nach oben auf 5,6 Prozent, von zuvor 5,4 Prozent. Im Frühjahr hatten Folgen des Iran-Kriegs die Erzeugerpreise nach oben getrieben. Nachdem sich der Preisauftrieb im Sommer zeitweise abgeschwächt hatte, sorgte zuletzt ein Anstieg der Preise für Rohöl wieder für eine stärkere Teuerung.

Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert werden, stieg auf 5,0 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate bei revidiert 4,8 Prozent (zuvor 4,6 Prozent) gelegen. Analysten hatten hingegen einen Rückgang auf 4,4 Prozent erwartet.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im September um 1,3 Prozent. Die Kernerzeugerpreise legten um 0,7 Prozent zu.

Tendenziell beeinflussen die Erzeugerpreise die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass hohe Preise für Treibstoff und Heizöl die Inflation in den USA unerwartet stark auf 3,7 Prozent getrieben haben./jkr/stk

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