Konjunkturdaten
US-Einzelhandel steigert Umsatz stärker als erwartet
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im September stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Im August waren die Erlöse um 1,2 Prozent gestiegen.
Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugen stiegen die Einzelhandelserlöse im September um 0,9 Prozent. Hier war nur ein Plus von 0,5 Prozent erwartet worden.
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