Konjunkturdaten

US-Einzelhandel steigert Umsatz stärker als erwartet

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Prostock-studio/ Shutterstock
onvista bei Google bevorzugen

Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im September stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Im August waren die Erlöse um 1,2 Prozent gestiegen.

Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugen stiegen die Einzelhandelserlöse im September um 0,9 Prozent. Hier war nur ein Plus von 0,5 Prozent erwartet worden.

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Inflation belastet Stimmung
USA: Michigan-Konsumklima trübt sich ein09. Okt. · dpa-AFX
USA: Michigan-Konsumklima trübt sich ein
Konjunkturdaten
Hohe Spritpreise treiben US-Inflation angestern, 12:56 Uhr · dpa-AFX
Das Washington-Monument
Schwache Quartalszahlen
LVMH verfehlt Erwartungen – Luxuswerte im Minus13. Okt. · dpa-AFX
LVMH verfehlt Erwartungen – Luxuswerte im Minus
Laut „Wall Street Journal“
Amazon will KI-Startup Decart kaufen12. Okt. · dpa-AFX
Amazon-Logo an der Fassade eines Bürogebäudes in Sunnyvale, Kalifornien
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habe13. Okt. · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen