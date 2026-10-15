Weltwirtschaftsforum könnte Lagarde Anfang November zur künftigen Chefin küren

Bangkok/Zürich, 15. Okt (Reuters) - ⁠Das Weltwirtschaftsforum (WEF) könnte EZB-Chefin Christine Lagarde bereits im kommenden Monat zu seiner neuen Vorsitzenden ernennen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von mehreren der Organisation nahestehenden Personen. Das Kuratorium des WEF, dem auch Lagarde selbst angehört, wird demnach am 2. November zusammentreten und könnte die Französin zur nächsten Vorsitzenden ‌wählen. Die Wahl Lagardes sei zwar noch nicht gesichert, hieß es. Doch genieße die 70-Jährige breite Unterstützung innerhalb des Kuratoriums. Zwei Insider sagten, das Gremium könne die Sitzung auch ⁠dazu nutzen, einen ⁠Termin für eine Abstimmung festzulegen. Dies würde es Lagarde ermöglichen, beim Jahrestreffen des WEF im Januar in Davos als designierte Vorsitzende aufzutreten.

Ein Wechsel zum WEF würde bedeuten, dass Lagarde ihr Amt als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) vorzeitig niederlegt. Dies dürfte wiederum eine umfassendere personelle Neuaufstellung an der Spitze der EZB nach sich ziehen. Die EZB lehnte eine Stellungnahme ab. Der ‌in Genf ansässige Vorstand des WEF wird derzeit gemeinsam von ‌BlackRock-Chef Larry Fink und Roche-Vizepräsident Andre Hoffmann geleitet. Letzterer übernahm diese Funktion, nachdem Gründer Klaus Schwab im vergangenen Jahr zurückgetreten war.

KOMMT EIN PERSONALPAKET?

Lagardes Amtszeit bei der EZB läuft regulär bis Oktober 2027. Ein ⁠vorzeitiger Rücktritt würde den Staats- und Regierungschefs der EU die Möglichkeit geben, noch vor den französischen ‌Präsidentschaftswahlen im Frühjahr einen neuen EZB-Chef zu bestimmen. ⁠Zudem könnte dies den Weg für eine Einigung ebnen, die auch weitere Führungspositionen bei der EZB umfasst.

Der Vorsitzende der Gruppe der Finanzminister der Euro-Zone, Kyriakos Pierrakakis, bat die 21 Länder der Euro-Zone jüngst, bis zum 28. Oktober Kandidaten für den Posten ‌der scheidenden deutschen Direktorin Isabel Schnabel zu ⁠benennen. Sie tritt Anfang 2027 vorzeitig ab und ⁠wechselt zum Internationalen Währungsfonds. Laut der EZB wird der Schritt am 3. Januar 2027 wirksam. Nächstes Jahr wird überdies die Position des Chefvolkswirts neu besetzt, sodass eine Paketlösung naheliegt. Die Amtszeit von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane endet am 31. Mai 2027.

Lagarde nimmt diese Woche an den Jahrestagungen von IWF und Weltbank in Bangkok teil. Sie hat erklärt, dass sie bis nächstes Jahr bei der EZB bleiben will – ließ dabei jedoch offen, ob sie tatsächlich bis zum offiziellen Ende ihrer Amtszeit im Oktober ausharren wird.

(Bericht von Dave Graham, Francesco Canepa, ⁠Mitarbeit John Revill, Oliver Hirt, Olivia Le Poidevin, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)