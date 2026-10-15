WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 29. Oktober

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Veröffentlichung) 14:30 USA: Export- und Importpreise 9/26 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Hybrid-Vorstellung eines Gutachtens der Grüne-Bundestagsfraktion zur Förderung des genossenschaftlichen Wohnens BEL: EU-Gipfel, zweiter und letzter Tag THA: Fortsetzung Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank + mit Teilnahme Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) + Informelles Gespräch mit IWF-Chefin Georgieva und Fed-Chef Warsh --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 19. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: Bawag, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Norma Group, Update Strategie TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: DSM-Firmenich, außerordentliche Hauptversammlung USA: Jefferies, Investorentag USA: Trade Desk, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q3/26 04:00 CHN: Industrieproduktion 9/26 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/26 04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen und Immobilien bis 9/26 08:00 DEU: Auftragseingang Verarbeitendes Gewerbe 8/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/16 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Pressefrühstück Bundesverband Beteiligungskapital e.V. (BVK) und Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) zum Investitionsstandort Deutschland LUX: Treffen der Arbeits- und Sozialminister der EU HINWEIS HKG: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 20. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: BHP, Produktionsbericht Q1 07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen 07:00 CHE: ABB, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Anglo American, Produktionsbericht Q3 12:30 USA: Hasbro, Q3-Zahlen 12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen 12:30 USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen 12:30 USA: KeyCorp, Q3-Zahlen 12:45 USA: Halliburton, Q3-Zahlen 12:55 USA: RTX, Q3-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen 13:45 DEU: Pressegespräch Fraport mit Fluggesellschaft Air Arabia, Frankfurt/M. 15:00 CHE: Givaudan, Investor Day 17:00 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung (außerordentliche) 17:30 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz 17:30 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz 18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen 22:01 USA: Netflix, Q3-Zahlen 22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen 22:05 USA: Capital One Financial, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Zoom Video Communications (Investor Day) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 CHE: Im- und Exporte 9/26 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 8/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/26 09:30 POL: Industrieproduktion 9/26 09:30 POL: Erzeugerpreise 9/26 10:00 ESP: Handelsbilanz 8/26 10:00 EUR: EZB Leistungsbilaz 8/26 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 10/26 11:00 EUR: Bauproduktion 8/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 USA: ADP Bericht (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Index 10/26 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/26 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Investorengipfel u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 21. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FIN: Elisa, Q3-Zahlen 07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz 07:00 NLD: Randstad, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen 07:00 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen 07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Atos, Q3-Umsatz 07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen 08:30 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen 12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen 12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris International, Q3-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q3-Zahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen 18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz 22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen 22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen 22:00 USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen 22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Intershop, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 9/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/26 08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 9/26 11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2026 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Frankfurt Finance & Future Summit, Frankfurt/M. 08:45 DEU: BGH entscheidet über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 22. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/26 07:00 CHE: STMicro, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen 07:00 BEL: Argenx, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz (14.00 Uhr Call) 07:00 CHE: Nestle, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Galderma, Q3 Trading Update 07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Rexel, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Nexans , Q3-Umsatz 07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Nexans , Q3-Umsatz 07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Pearson Group, Q3-Umsatz 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz 08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz 08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen 12:00 USA: Comcast, Q3-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen 12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen 12:30 USA: Valero Energy, Q3-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen 13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen 14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz 18:00 FRA: Valeo, Q3-Umsatz 18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz 22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen 22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Prada, Q3-Zahlen USA: PG&E, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/26 (endgültig) 08:45 FRA: Geschäftsklima 19/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/26 09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 9/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 9/26 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Jahrestagung des Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM) der Hans-Böckler-Stiftung (bis 24.10.), Berlin 10:00 DEU: Pk Förderbank KfW zum aktuellen Mittelstandspanel, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Online-Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose 10:00 DEU: Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, Berlin 11:00 DEU: Online-Pk des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg, Stuttgart --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 23. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Sika AG, Q3-Zahlen 07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Holcim, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen 07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen 08:30 FRA: Safran, Q3-Umsatz 10:30 FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen 12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE LUX: Eurofins Scientific, Europe Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/26 01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/26 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/26 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Arbeitslosenquote 9/26 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE DEU: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der Frist, Düsseldorf DEU: BGH verhandelt zur möglichen Pflicht des Immobilienverkäufers zur Aufklärung über eine Mangelbeseitigung in Eigenleistung, Karlsruhe IRL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 26. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Frühindikatoren 8/26 (endgültig) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/26 08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/26 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/26 13:30 USA: CFNA-Index 9/26 15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/26 SONSTIGE TERMINE CHN: Beginn des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen 07:00 CHE: SIG Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Zahlen 08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen 11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen 11:00 USA: Sherwin-Williams, Q3-Zahlen 11:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen 12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen 12:00 USA: Invesco, Q3-Zahlen 12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen 12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen 17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen 18:00 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz 18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen 21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen 21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen 22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Paccar, Q3-Zahlen USA: Corning, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/26 09:00 SPA: Arbeitslosenquote Q3/26 10:00 EUR: Geldmenge M3 9/26 13:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche) 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/26 (endgültig) 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 8/26 15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/26 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/26 15:00 USA: Neubauverkäufe 9/26 SONSTIGE TERMINE LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q3-Zahlen 07:00 CHE: UBS, Q3-Zahlen 07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update 07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen 07:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz 07:30 FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz 07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz 07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen 08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen 08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen 08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen 08:15 FRA: Danone, Q3-Umsatz 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen 09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen 11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen 11:30 USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen 11:45 USA: Biogen Inc., Q3-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen 21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen 21:00 USA: Alphabet, Q3-Zahlen 21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen 21:00 USA: Fortinet, Q3-Zahlen 21:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen 21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen 21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen 21:05 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen USA: Oracle, Investorentreffen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 11/26 11:00 ITA: Erzeugerpreise 9/26 13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/26 (vorläufig) 17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 9/26 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 9/26 17:00 RUS: Industrieproduktion 9/26 19:00 USA: Fed-Zinsentscheid (19.30 Pk) SONSTIGE TERMINE DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 10:00 DEU: BGH verhandelt zu Rechtsschutzversicherung für eine Dieselklage, Karlsruhe CHN: Fortsetzung des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking GBR: Britischer Finanzminister John Healey legt den Haushalt vor, London --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen 06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen 06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen 06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen 07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen 07:00 AUT: Andritz, Q3-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen 07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen 07:00 ESP: BBVA, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Axa, Q3-Umsatz 07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen 07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz 07:30 DEU: Volkswagen Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen 08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz 08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz 08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen 10:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Hauptversammlung und ao HV 11:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen 11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen 11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen 11:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen 11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen 11:45 USA: Hershey, Q3-Zahlen 12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen 12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen 12:00 USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen 13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen 18:15 NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen 21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen 21:00 USA: Edison International, Q3-Zahlen 21:00 USA: Intel, Q3-Zahlen 21:00 USA: Sandisk, Q1-Zahlen 21:00 USA: Starbucks, Q4-Zahlen 21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Repsol, Q3-Zahlen GBR: Willis Towers Watson, Q3-Zahlen USA: Baxter International, Q3-Zahlen USA: ResMed, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbrauchervertrauen 10/26 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 9/26 08:30 HUN: Handelsbilanz 9/26 09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 9/26 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/26 11:00 BEL: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig) 11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/26 12:00 ITA: Index Verbrauchervertrauen 10/26 12:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/26 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/26 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: Privater Konsum Q3/26 (vorab) 13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/26 (vorab) 14:45 EUR: EZB Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE CAN: Gipfeltreffen EU - Kanada CHN: Ende des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking LUX: Treffen der Energieminister der EU, Luxemburg ---------------------------------------------------------------------------------------

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