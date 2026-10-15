Das Wichtigste in Kürze Neukunden erhalten 4,5 % Zinsen p. a. auf freie Mittel bei XTB.

Der Willkommenszins gilt für die ersten 90 Tage und für maximal 20.000 Euro Guthaben über alle Konten hinweg.

Voraussetzung ist mindestens eine Order mit einer Aktie oder einem ETF pro Kalendermonat. Auch eine Pending Order oder eine Sparplanausführung zählt.

Die Aktion gilt für Neukunden, die zwischen dem 14. Oktober und 31. Dezember 2026 ein vollständiges Konto bei XTB eröffnen.

So bekommst du die 4,5 % Willkommenszinsen

Um den erhöhten Zinssatz freizuschalten, musst du in jedem Kalendermonat mindestens eine Kauf- oder Verkaufsorder für eine Aktie oder einen ETF aufgeben. Dabei muss es nicht zwingend eine klassische sofort ausgeführte Order sein: Auch eine Pending Order erfüllt laut XTB die Voraussetzung. Ebenso werden Sparplanausführungen berücksichtigt.

Erfüllst du die Bedingung erst im Laufe eines Monats, wird der Willkommenszins für diesen Monat rückwirkend berücksichtigt. Mit Beginn des nächsten Kalendermonats startet die Prüfung allerdings erneut. Bleibt die erforderliche Aktivität in einem Monat aus, wird das Guthaben in diesem Zeitraum lediglich mit dem jeweils geltenden Standardzins verzinst.

Die Zinsen berechnet XTB täglich und schreibt sie monatlich gut. Der Willkommenszins selbst beträgt während der Aktion 4,5 % p. a.; nach Ablauf der 90 Tage gelten die regulären Zinssätze von XTB.

Für wen kann sich die Aktion lohnen?

Interessant ist das Angebot vor allem für Anleger, die ohnehin ein Depot eröffnen und Aktien oder ETFs kaufen oder einen Sparplan nutzen möchten. In diesem Fall lässt sich die monatliche Voraussetzung vergleichsweise einfach erfüllen. Gleichzeitig wird Geld verzinst, das vorübergehend noch nicht investiert ist.

Wer dagegen ausschließlich einen möglichst unkomplizierten Parkplatz für sein Erspartes sucht, sollte genauer hinschauen. XTB ist ein Broker und das Angebot kein klassisches Tagesgeldkonto. Für den erhöhten Zins ist jeden Monat eine entsprechende Aktivität im Depot erforderlich.

Auch die Begrenzung auf 20.000 Euro sollte beim Vergleich berücksichtigt werden. Für größere Cash-Bestände gilt der Aktionszins nur bis zu dieser Grenze; darüber greifen die regulären Konditionen.

Das nicht investierte Guthaben wird über Partnerbanken auf Treuhandsammelkonten verwahrt. Für bei einer deutschen Partnerbank gehaltene Kundengelder greift grundsätzlich die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro je Kunde und Bank.

Fazit: Interessanter Zusatz für Anleger, die ohnehin investieren wollen

4,5 % Zinsen für 90 Tage sind ein attraktiver Zusatz für Neukunden, die XTB ohnehin für Aktien, ETFs oder Sparpläne nutzen möchten. Besonders interessant ist die Kombination aus Depot und Verzinsung des Geldes, das gerade noch auf seinen nächsten Einsatz wartet.

Die monatliche Aktivitätsbedingung sollte aber nicht übersehen werden. Nur wer in jedem Kalendermonat eine entsprechende Order aufgibt oder eine anrechenbare Sparplanausführung hat, erhält den Willkommenszins. Für reine Sparer ohne Interesse am Wertpapierhandel ist das Angebot daher weniger unkompliziert als klassisches Tagesgeld.

Wer ohnehin ein neues Depot sucht und regelmäßig investiert, kann die 4,5 % auf bis zu 20.000 Euro freie Mittel dagegen als zusätzlichen Vorteil mitnehmen.