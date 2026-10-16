KI-Wettbewerb belastet die Adobe-Aktie

Adobe: Trotz Nvidia-Kooperation bleibt Vorsicht angebracht

onvista · Uhr

Adobe vertieft die Zusammenarbeit mit Nvidia und will die Bearbeitungsprozesse seiner Produkte deutlich beschleunigen. Doch der KI-Wettbewerb und Verschiebungen bei den Unternehmensausgaben sprechen weiterhin für Vorsicht.

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Was bewegt die Aktie?

Adobe baut die Zusammenarbeit mit Nvidia aus. In Photoshop, Premiere, Substance 3D und Brand Concierge soll künftig mehr künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Im Mittelpunkt steht die Beschleunigung der Bearbeitungsprozesse: Je nach Produkt sollen diese künftig zwei- bis fünfmal so schnell laufen. Dafür setzt Adobe auf Nvidia-Produkte, digitale Zwillinge und offene KI-Modelle.

Die engere Kooperation trifft auf eine Aktie, deren Kurs seit drei Jahren fällt. Gleichzeitig steigen bei Adobe Umsatz und Gewinn. Damit steht einer guten fundamentalen Entwicklung eine anhaltende Schwäche des Aktienkurses gegenüber. Die Zusammenarbeit mit Nvidia ist für Adobe ein interessanter und wichtiger Schritt, während der zunehmende Wettbewerb durch KI-Modelle die Wahrnehmung des Unternehmens bei Investoren belastet.

Wells Fargo stuft die Adobe-Aktie auf Underweight herab und setzt das Kursziel bei 225 Dollar an. Bei einem Aktienkurs von rund 250 Dollar liegt dieses Ziel unter dem aktuellen Niveau und ungefähr im Bereich der Tiefs von vor wenigen Wochen. HSBC bewertet die Aktie mit Halten und reduziert das Kursziel auf 267 Dollar. Dieses Ziel liegt über dem aktuellen Kurs.

Zusätzlichen Druck erzeugen Verschiebungen bei den Ausgaben für Informationstechnologie. Unternehmen verlagern ihre Budgets stärker in Richtung Cybersicherheit, während sie die Notwendigkeit anderer Anwendungen genauer prüfen. Dazu gehört die Frage, ob sie ein Produkt wie Photoshop weiterhin benötigen. Gleichzeitig konkurriert Adobe mit KI-Modellen, die deutlich günstiger oder teilweise kostenlos verfügbar sind. Dieser Wettbewerbsdruck dürfte die Aktie auch weiterhin belasten.

Charttechnik

Nach dem dreijährigen Kursrückgang zeichnet sich eine mögliche Bodenbildung ab. Der Ausbruch aus einer Trendlinie stärkt diese Perspektive. Die Tiefs von vor wenigen Wochen liegen ungefähr bei 225 Dollar und damit im Bereich des Kursziels von Wells Fargo.

Martins Einschätzung

Die engere Zusammenarbeit mit Nvidia ist ein wichtiger Schritt für Adobe. Der zunehmende Wettbewerb durch günstigere KI-Angebote und die veränderten Ausgabenprioritäten der Unternehmen bleiben jedoch wesentliche Belastungen. Trotz des interessanteren Chartbilds bleibt bei der Aktie Vorsicht angebracht.

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