Das Wichtigste in Kürze Die Advanzia Bank* zahlt Neukunden 4,10 % Zinsen pro Jahr (4,18 % effektiv) auf das Tagesgeld.

Der Aktionszins gilt für drei Monate. Danach zahlt die Bank 1,50 % (Stand: 16. Oktober 2026).

Du musst mindestens 5.000 € anlegen. Die Zinsen werden dir monatlich gut geschrieben.

Konto: kostenlos und täglich verfügbar. Die Einlagensicherung in Luxemburg deckt bis 100.000 € ab.

4,10 % Tagesgeldzins für drei Monate

Seit dem 13. Oktober 2026 zahlt die Advanzia Bank 4,10 Prozent Zinsen pro Jahr auf ihr Tagesgeld. Weil die Bank die Zinsen jeden Monat gutschreibt, kommst du auf eine effektive Rendite von 4,18 Prozent. Den Zinssatz garantiert die Bank für die ersten drei Monate. Danach gilt der Zins für Bestandskunden, aktuell 1,50 Prozent.

Das Angebot gilt nur für Neukunden. Dazu zählen alle, die noch kein Tagesgeld bei Advanzia haben. Der Aktionszins gilt zwar erst ab einer Mindestanlagesumme von 5.000 €, dafür erhältst du den Aktionszins allerdings bis zu einer Anlagesumme von 1.000.000 €.

Ein Rechenbeispiel: Legst du 10.000 Euro an, bekommst du in den drei Monaten der Zinsgarantie rund 103 Euro Zinsen vor Steuern. Im aktuellen onvista Überblick über Tagesgeld-Angebote gehört das Angebot damit zu den stärkeren Tagesgeldaktionen. Revolut zahlt mit 4,25 Prozent zwar etwas mehr. Dort gilt der Zins aber nur zwei Monate und nur für bis zu 25.000 Euro.

Kostenlos, flexibel und monatliche Zinsen

Für das Advanzia Tagesgeld zahlst du keine Gebühren. Das gilt für die Eröffnung, die Kontoführung und die Auflösung. Über dein Geld kannst du jeden Tag verfügen, eine Kündigungsfrist gibt es nicht. Durch die monatliche Gutschrift bekommst du schon in der Aktionszeit Zinsen auf deine Zinsen.

Einzahlen kannst du von jedem Konto, das auf deinen Namen läuft. Auszahlungen gehen an Konten, von denen du schon einmal Geld überwiesen hast. Die Advanzia Bank hat ihren Sitz in Luxemburg und zieht deshalb keine Abgeltungsteuer ab. Deine Zinsen gibst du selbst in der Steuererklärung an.

Nicht für jeden das passende Angebot?

Bestandskunden bekommen den Aktionszins nicht. Wenn du weniger als 5.000 Euro anlegen möchtest, passt das Angebot ebenfalls nicht zu dir. Und wer sich nicht alle paar Monate um seine Zinsen kümmern will, ist mit einer längeren Zinsgarantie besser bedient. Bei der VW Bank* sind es zum Beispiel sechs Monate mit 3,75 Prozent. Weitere Angebote mit Laufzeiten und Obergrenzen findest du im aktuellen onvista Tagesgeld-Überblick.

Wie sicher ist das Geld?

Die Advanzia Bank ist eine Bank mit Sitz in Luxemburg. Dein Guthaben schützt deshalb die luxemburgische Einlagensicherung (Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, FGDL). Sie deckt nach EU-Recht bis zu 100.000 Euro pro Kunde ab. Eine freiwillige Sicherung über diesen Betrag hinaus gibt es nicht. Die Bank nimmt zwar deutlich höhere Summen an. Wer mehr als 100.000 Euro anlegt, sollte das Geld aber besser auf mehrere Banken verteilen.

Fazit: Hoher Zins für größere Summen

Mit 4,10 Prozent gehört die Advanzia Bank* aktuell zu den Banken mit den höheren Tagesgeldzinsen. Interessant ist das Angebot besonders, wenn du mindestens 5.000 Euro für ein paar Monate parken willst und keine Gebühren zahlen möchtest. Weil der Zins danach auf 1,50 Prozent fällt, solltest du nach drei Monaten wieder vergleichen.