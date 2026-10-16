Halbleiter-Aktie

Aixtron: 40 bis 45 Euro sind mittelfristig realistisch

onvista · Uhr

Aixtron überzeugt im dritten Quartal mit einem Auftragseingang deutlich über den Erwartungen und einem Umsatzplus von 122 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach dem starken Kursrückgang erscheint ein mittelfristiger Wert von 40 bis 45 Euro angemessen.

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Was bewegt die Aktie?

Aixtron hat vorläufige Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und beim Auftragseingang die Erwartungen deutlich übertroffen. Neue Aufträge über 275 Millionen Euro stehen einer erwarteten Größenordnung von etwa 215 bis 220 Millionen Euro gegenüber. Diese Abweichung hat den deutlich höheren Handelsstart ausgelöst: Die Bestellungen stärken die Erwartung, dass sich das Geschäft in den kommenden Quartalen besser entwickeln könnte als bislang erwartet.

Auch beim Umsatz zeigt Aixtron kräftiges Wachstum: Gegenüber dem Vorjahresquartal stiegen die Erlöse um 122 Prozent, gegenüber dem Vorquartal legten sie ebenfalls deutlich zu. Damit erfüllte das Unternehmen beim Umsatz die Erwartungen, während die positive Überraschung vor allem aus dem Auftragseingang kam. Der starke Jahresvergleich und die Entwicklung gegenüber dem Vorquartal zeigen eine positive Geschäftsentwicklung im abgeschlossenen dritten Quartal.

Für das Gesamtjahr bestätigt Aixtron einen Umsatz von rund 560 Millionen Euro mit einer möglichen Abweichung von 30 Millionen Euro nach oben oder unten. Die erwartete Marge beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern, kurz Ebit, beträgt weiterhin 17 bis 20 Prozent. MWB erwartet dagegen rund 21 Prozent Ebit-Marge sowie einen höheren Umsatz als das Unternehmen und erhöht das Kursziel von 43 auf 45 Euro.

Besonders stark entwickelt sich die Nachfrage nach den technisch anspruchsvollen Photoniksystemen von Aixtron, begünstigt durch den Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI). Gleichzeitig verschlechtert sich die Stimmung gegenüber Rechenzentren zunehmend und belastet damit auch die betroffenen Aktien. Bei Aixtron stehen dieser Belastung die starke Nachfrage und das hohe Umsatzwachstum gegenüber; einen Teil des anfänglichen Kursgewinns hat die Aktie im Handelsverlauf dennoch wieder abgegeben.

Martins Einschätzung

Nach dem Rückgang von über 60 auf rund 30 Euro liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei etwa 26. Zuvor erreichte es zeitweise fast 70. Die aktuelle Bewertung entspricht ungefähr dem Median der vergangenen fünf Jahre, während die Geschäftsaussichten besser erscheinen als im Durchschnitt dieses Zeitraums.

Kurse nahe 30 Euro bieten damit einen attraktiven Einstieg für mittel- bis langfristige Positionen. Ein fairer Kursbereich liegt bei 40 bis 45 Euro und erscheint mittelfristig erreichbar. Vom aktuellen Kurs um 32 Euro bis zum MWB-Kursziel von 45 Euro ergibt sich ein Potenzial von mehr als 40 Prozent. Eine Rückkehr zu 60 bis 62 Euro erscheint auf absehbare Zeit dagegen wenig wahrscheinlich.

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