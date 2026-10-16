Aixtron meldet auch im dritten Quartal bessere Geschäfte

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠15. Okt (Reuters) - Beim Chipanlagenbauer Aixtron hat sich die Geschäftserholung im dritten Quartal fortgesetzt. ‌Mit rund 275 (Vorjahresquartal 124) Millionen Euro habe der Auftragseingang deutlich ⁠über ⁠dem Analystenkonsens von 214,6 Millionen Euro gelegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Umsatz sei ‌auf 184 (119,6) Millionen ‌Euro gestiegen, das vorläufige operative Ergebnis (Ebit) auf rund 57 (15,4) ⁠Millionen Euro. Die Prognose für ‌das Geschäftsjahr ⁠2026 bleibe unverändert. Nach schwachem Jahresstart hatte das MDax-Unternehmen schon im Sommer wieder ‌bessere ⁠Geschäfte mit Anlagen für ⁠optoelektronische Anwendungen wie etwa Laser oder LEDs gemacht.

(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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