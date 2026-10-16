Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Aixtron – Zahlen, die aufhorchen lassen!

Der Halbleiterausrüster Aixtron überrascht mit seinen vorläufigen Quartalszahlen. Vor allem die Profitabilität und die Nachfrage aus dem KI-Sektor sorgen für Gesprächsstoff. Ist das der Beginn einer neuen Wachstumsphase, und wie sollten Anleger die jüngsten Kursschwankungen einordnen?

Rocket Lab – Neutron lässt auf sich warten!

Die mit Spannung erwartete Neutron-Rakete kommt später als ursprünglich geplant. Anleger von Rocket Lab reagieren enttäuscht, während Analysten ihre Erwartungen überarbeiten. Wie schwer wiegt die Verzögerung für die Wachstumsstory, und könnte die Kurskorrektur eine interessante Gelegenheit eröffnen?

ServiceNow – KI-Agenten unter Kontrolle!

ServiceNow präsentiert eine neue Lösung für einen der spannendsten Bereiche der künstlichen Intelligenz. Gleichzeitig zeigen sich mehrere Analysten optimistisch und passen ihre Kursziele an. Kann die neue KI-Strategie der Aktie nachhaltig neuen Schwung verleihen?