Gesundheitskonzern

Fresenius gefragt – Hoffnung auf Anhebung der Jahresziele

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Fresenius Logo an der Glasfassade des Standorts in Bad Homburg
Quelle: peter brauers - stock.adobe.com
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Die Papiere von Fresenius haben am Freitag ihre jüngste Erholung vom tiefsten Stand seit Mitte Juli fortgesetzt und die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend hinter sich gelassen. Das Plus belief sich zuletzt auf rund zwei Prozent. Damit befanden sich die Aktien des Gesundheitskonzerns im Dax im vorderen Feld.

Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank rechnet für das dritte Quartal einmal mehr mit einem soliden Zahlenwerk von Fresenius. Friedrichs hält zudem eine leichte Anhebung der Jahresziele für möglich.

Fresenius besetzt außerdem die Führung seiner Pharma- und Medizintechniktochter Kabi neu. Der bisherige Leiter der Geschäftsbereiche Pharma und Nutrition, Marc-Alexander Mahl werde im Vorstand ab 1. November die Aufgaben von Pierluigi Antonelli übernehmen, hieß es von den Bad Homburgern. Zugleich verlängerte Fresenius den Vertrag von Finanzchefin Hennicken bis zum Jahr 2032.

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