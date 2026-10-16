ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Nordea auf 19,90 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen für das dritte Quartal von 20,60 auf 19,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts der Diskussionen mit der Europäischen Zentralbank im Zusammenhang mit Aktienrückkäufen gebe es Unsicherheiten hinsichtlich der Verwendung von Überschusskapital, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Wachstum laufe aber alles normal bei der skandinavischen Bank./mis/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------