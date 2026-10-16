ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Vossloh auf 50 Euro - 'Hold'
dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh von 76 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Fabian Piasta reduzierte seine Gewinnerwartungen für 2026 in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf Projektverzögerungen, träge Auftragsabrufe und Kostendruck bei dem Hersteller von Schienentechnik. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie sei mittlerweile aber ausgewogen./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Schon profitabel? Was wir zum IPO von Anthropic wissengestern, 16:42 Uhr · onvista
PlusWertvollster KI-Anbieter der Welt
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habe13. Okt. · onvista
PlusBörsenspiel "Trader 2026"