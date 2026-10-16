ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nestle auf 'Overweight' - Ziel 100 Franken

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 100 Franken angehoben. Celine Pannuti blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch auf das Jahr 2027. Der Lebensmittelkonzern dürfte dann seine mittelfristigen Ziele erreichen. Zudem seien die Papiere - die Beteiligung an L'Oreal herausgerechnet - auf Basis der Gewinnerwartungen (KGV) für 2027 so niedrig bewertet wie seit 15 Jahren nicht mehr. Daher bestehe die Chance auf eine Neubewertung der Aktien am Markt./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 20:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:15 / BST

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