Anthropic: Das letzte Hurra des KI-Booms?

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Eins muss man Elon Musk ja lassen: Der Mann scheint ein gutes Gespür für Timing zu haben. Am 12. Juni brachte er seinen KI/Weltraum/Social-Media-Konzern SpaceX an die Börse. Und Musk könnte damit fast exakt den Scheitelpunkt der KI-Welle erwischt haben.

Das legt zumindest der Blick auf den koreanischen Aktienindex Kospi nahe, der stark von den Chipwerten und KI-Profiteuren Samsung und SK Hynix dominiert wird. Der erreichte sein bisheriges Allzeithoch sieben Tage nach dem SpaceX-IPO.

Seither ging es abwärts – und zwar insgesamt um durchaus happige 40 Prozent. Allein in dieser Woche beträgt das Minus 16 Prozent, weil die Sorge vor KI-Enttäuschungen und hohen Zinsen umgeht.

Anthropic ist profitabel - unter Bedingungen

Gut möglich also, dass der für November angestrebte Mega-Börsengang von KI-Firma Anthropic – bekannt für die KI "Claude" – erst einmal das letzte Hurra des KI-Booms ist.

Mittwoch hat sich das Unternehmen Investoren präsentiert und dabei auch Zahlen genannt, die optimistisch stimmen sollen (Analyse mit Plus-Abo). So gibt Anthropic laut US-Finanznachrichtenportal Bloomberg an, im dritten Quartal "profitabel" gewesen zu sein. Das bezieht sich aber nur aufs operative Ergebnis und ist obendrein bereinigt, also sind allerlei (man darf annehmen: negative) Sondereffekte heraus gerechnet.

Unter dem Strich wird Anthropic defizitär und als große Hoffnung an die Börse gehen: Darauf, dass die Zahlungsbereitschaft der Kunden irgendwann so groß wird, um tatsächlich zwei Billionen Dollar Börsenwert (siehe Grafik oben) zu rechtfertigen. Aktuell, das zeigen die wackligen KI-Märkte dieser Tage, sind wir davon noch ein gutes Stück entfernt.

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