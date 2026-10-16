APA ots news: Kommunalkredit platziert erfolgreich Additional-Tier-1-Kapitalinstrument über EUR 150 Mio.

Starke Nachfrage institutioneller Investoren trotz herausfordernder Marktbedingungen Wien (APA-ots) - - Orderbuch erreicht EUR 300 Mio. und damit das Doppelte des Emissionsvolumens. - Hohe Nachfrage institutioneller Investoren unterstreicht das Vertrauen in Kommunalkredit. Diese Meldung ist in englischer Sprache unter https://www.kommunalkredit.at/en/investor-relations/presentations verfügbar. Die Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") hat am 15. Oktober 2026 erfolgreich ein Additional-Tier-1-Kapitalinstrument (AT1 ) im Volumen von EUR 150 Mio. am internationalen Kapitalmarkt platziert. Trotz herausfordernder Marktbedingungen stieß die Emission auf großes Interesse bei institutionellen Investoren. Das Orderbuch erreichte ein Volumen von EUR 300 Mio. und damit das Doppelte des Emissionsvolumens. Jacques Ripoll, CEO der Kommunalkredit, erklärt: "Die starke Nachfrage internationaler Investoren ist insbesondere angesichts des herausfordernden Marktumfelds ein klares Vertrauensvotum. Sie unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells, das auf umfassender Expertise in der Projektfinanzierung, einer soliden Kapitalausstattung und einer konsequenten Umsetzung unserer Strategie basiert. Mit dieser erfolgreichen Emission stärken wir unsere Kapitalbasis und schaffen zusätzlichen Spielraum, um das Wachstum unserer Finanzierungsaktivitäten sowie den weiteren Ausbau unserer Advisory- und Asset-Management-Dienstleistungen in Europa voranzutreiben." Das unbefristete AT1-Instrument wurde mit einem Kupon von 9,00 % und einem Emissionspreis von 100 % platziert. Eine erstmalige Kündigungsmöglichkeit besteht nach 5,5 Jahren. Mit der erfolgreichen AT1-Emission stärkt die Kommunalkredit ihre regulatorische Kapitalbasis und erhöht ihre finanzielle Flexibilität, um das weitere Wachstum ihres europäischen Infrastruktur- und Energiefinanzierungsgeschäfts zu unterstützen. Die Transaktion dient unter anderem der geplanten Rückzahlung ausstehender AT1- Kapitalinstrumente im Volumen von EUR 62,8 Mio. und trägt zur weiteren Diversifizierung der Investorenbasis für regulatorische Kapitalinstrumente bei. Die Kommunalkredit ist auf komplexe Finanzierungen im Mid-Market- Segment spezialisiert und verfügt über ein Kreditportfolio von rund EUR 7,7 Mrd. mit einem durchschnittlichen Portfoliorating von BBB ( per 30. Juni 2026). Die Kommunalkredit hat ABN AMRO und Morgan Stanley mit der Durchführung der Transaktion mandatiert. Rückfragehinweis: Kommunalkredit Austria AG Liviu Kouchnirenko Telefon: +43 1 31631 415 E-Mail: l.kouchnirenko@kommunalkredit.at Kommunalkredit Austria AG Marcus Mayer Telefon: +43 1 31631 593 E-Mail: communication@kommunalkredit.at *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0063 2026-10-16/10:10