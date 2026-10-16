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APA ots news: Kommunalkredit platziert erfolgreich Additional-Tier-1-Kapitalinstrument über EUR 150 Mio.

Starke Nachfrage institutioneller Investoren trotz  
herausfordernder Marktbedingungen 

Wien (APA-ots) - - Orderbuch erreicht EUR 300 Mio. und damit das Doppelte  
des 
Emissionsvolumens. 

- Hohe Nachfrage institutioneller Investoren unterstreicht das 
Vertrauen in Kommunalkredit. 

Diese Meldung ist in englischer Sprache unter 
https://www.kommunalkredit.at/en/investor-relations/presentations 
verfügbar. 

Die Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") hat am 15. 
Oktober 2026 erfolgreich ein Additional-Tier-1-Kapitalinstrument (AT1 
) im Volumen von EUR 150 Mio. am internationalen Kapitalmarkt 
platziert. Trotz herausfordernder Marktbedingungen stieß die Emission 
auf großes Interesse bei institutionellen Investoren. Das Orderbuch 
erreichte ein Volumen von EUR 300 Mio. und damit das Doppelte des 
Emissionsvolumens. 

Jacques Ripoll, CEO der Kommunalkredit, erklärt: "Die starke 
Nachfrage internationaler Investoren ist insbesondere angesichts des 
herausfordernden Marktumfelds ein klares Vertrauensvotum. Sie 
unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells, das auf 
umfassender Expertise in der Projektfinanzierung, einer soliden 
Kapitalausstattung und einer konsequenten Umsetzung unserer Strategie 
basiert. Mit dieser erfolgreichen Emission stärken wir unsere 
Kapitalbasis und schaffen zusätzlichen Spielraum, um das Wachstum 
unserer Finanzierungsaktivitäten sowie den weiteren Ausbau unserer 
Advisory- und Asset-Management-Dienstleistungen in Europa 
voranzutreiben." 

Das unbefristete AT1-Instrument wurde mit einem Kupon von 9,00 % 
und einem Emissionspreis von 100 % platziert. Eine erstmalige 
Kündigungsmöglichkeit besteht nach 5,5 Jahren. 

Mit der erfolgreichen AT1-Emission stärkt die Kommunalkredit ihre 
regulatorische Kapitalbasis und erhöht ihre finanzielle Flexibilität, 
um das weitere Wachstum ihres europäischen Infrastruktur- und 
Energiefinanzierungsgeschäfts zu unterstützen. Die Transaktion dient 
unter anderem der geplanten Rückzahlung ausstehender AT1- 
Kapitalinstrumente im Volumen von EUR 62,8 Mio. und trägt zur 
weiteren Diversifizierung der Investorenbasis für regulatorische 
Kapitalinstrumente bei. 

Die Kommunalkredit ist auf komplexe Finanzierungen im Mid-Market- 
Segment spezialisiert und verfügt über ein Kreditportfolio von rund 
EUR 7,7 Mrd. mit einem durchschnittlichen Portfoliorating von BBB ( 
per 30. Juni 2026). 

Die Kommunalkredit hat ABN AMRO und Morgan Stanley mit der 
Durchführung der Transaktion mandatiert. 

Rückfragehinweis: 
   Kommunalkredit Austria AG 
   Liviu Kouchnirenko 
   Telefon: +43 1 31631 415 
   E-Mail: l.kouchnirenko@kommunalkredit.at 
    
   Kommunalkredit Austria AG 
   Marcus Mayer 
   Telefon: +43 1 31631 593 
   E-Mail: communication@kommunalkredit.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0063    2026-10-16/10:10
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