Baugenehmigungen für Wohnungen steigen im August um fast sieben Prozent

Berlin, 16. ⁠Okt (Reuters) - Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist auch im August gestiegen. Sie nahm um 6,8 Prozent oder 1300 im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 20.600 zu, wie das Statistische Bundesamt am ‌Freitag mitteilte. Von Januar bis August gaben die Behörden damit grünes Licht für den Bau von 169.400 Wohnungen in neuen ⁠sowie bereits ⁠bestehenden Gebäuden. Das sind 12,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Höhere Zinsen und Materialkosten hatten in den Vorjahren viele Bauherren abgeschreckt.

Auch in diesem Jahr sind die Bauzinsen gestiegen, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins wegen der erhöhten Inflationsgefahren zweimal angehoben hat - ‌im Juni und zuletzt im September auf ‌aktuell 2,50 Prozent. Viele Ökonomen halten es deshalb für fraglich, ob die Genehmigungen auch tatsächlich alle umgesetzt werden. "Grundsätzlich können höhere Bauzinsen den Neubau ⁠bremsen, weil sich Projekte nur dann rechnen, wenn die erzielbaren Mieten ‌die gestiegenen Finanzierungs- und Baukosten ⁠ausgleichen", sagte Immobilienexperte Steffen Zetzmann vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) der Nachrichtenagentur Reuters. "Gelingt das nicht, dürfte der Neubau zurückgehen."

Den größten prozentualen Zuwachs gab es in den ersten acht Monaten ‌bei den Zweifamilienhäusern, wo die ⁠Zahl der genehmigten Wohnungen um ⁠21,7 Prozent auf 10.000 stieg. Auch bei den Einfamilienhäusern war ein merklicher Anstieg um 7,8 Prozent auf 31.500 Genehmigungen zu verzeichnen. In Mehrfamilienhäusern, die den größten Anteil am Neubau ausmachen, zogen die behördlichen Zusagen um 14,5 Prozent auf 90.600 Wohnungen an.

Rückläufig war die Entwicklung hingegen bei den Wohnheimen. Hier sank die Zahl der genehmigten Wohnungen um zwei Prozent auf 5300, ⁠wie das Statistische Bundesamt außerdem mitteilte.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)