Berlin: Lufthansa-Einstieg bei Tap Richtungsentscheid

BERLIN (dpa-AFX) - Die Außenminister von Deutschland und Portugal, Johann Wadephul und Paulo Rangel, sehen den Einstieg der Lufthansa bei Portugals Staatsfluglinie Tap als geostrategische Richtungsentscheidung. "Wir hoffen, dass uns das sprichwörtlich beflügelt und noch enger an die Partnerstaaten etwa in Lateinamerika verbindet", sagte Wadephul (CDU) bei einem Treffen mit Rangel in Berlin. Der Portugiese sprach von einem bedeutenden Erfolg, der "die Stärke und das große Potenzial unserer Beziehungen unter Beweis stellt".

Wadephul hob hervor, die Zusammenarbeit von Lufthansa und Tap, aus der viele Kontakte, Kooperationen und neue Arbeitsplätze entstehen würden, stärke Europa als Wirtschaftsstandort.

Die Lufthansa verspricht sich vom Einstieg bei Tap jährliche Synergien von bis zu 450 Millionen Euro, hatten Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Finanzvorstand Till Streichert am Mittwoch erklärt. Für die Lufthansa ist Tap besonders wegen ihrer Verbindungen nach Lateinamerika wertvoll. Zusammen mit Tap werde die Lufthansa zwischen Europa und Lateinamerika auf einen Marktanteil von rund 20 Prozent kommen, sagte Spohr./bk/DP/nas